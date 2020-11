Mega Sena 2315 pode pagar R$ 22 milhões hoje; veja como jogar

O sorteio da Mega Sena 2315 pode pagar nesta quarta-feira, 4 de novembro, R$ 22 milhões. As apostas devem ser realizadas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19 horas. O sorteio começa a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Como apostar na Mega Sena 2315?

A Mega-Sena é a modalidade mais popular entre os apostadores fiéis e aqueles que tentam a sorte de vez em quando. O sorteio escolhe seis números. O volante da Mega tem 60 números disponíveis para escolher. O jogador pode marcar de seis a 15 dezenas.

A escolha da aposta pode ser realizada manualmente ou de forma aleatória pelo sistema – alternativa chamada de Surpresinha. Também é possível escolher a opção Teimosinha, para concorrer em dois, quatro ou oito concursos consecutivos com o mesmo jogo.

O prêmio máximo da Mega Sena 2315 fica com quem acertar as seis dezenas. As apostas que tem quatro e cinco acertos também possuem prêmios.

Qual o valor da aposta?

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. Confira na tabela a seguir:

7 números, o valor vai ser de R$ 31,50;

8 números, o valor vai ser de R$ 126,00;

9 números, o valor vai ser de R$ 378,00;

10 números, o valor vai ser de R$ 945,00;

11 números, o valor vai ser de R$ 2.079,00;

12 números, o valor vai ser de R$ 4.158,00;

13 números, o valor vai ser de R$ 7.722,00;

14 números, o valor vai ser de R$ 13.513,50;

15 números, o valor vai ser de R$ 22.522,50.

Quais são os dias do sorteio?

O sorteio da Mega Sena acontece às quartas-feiras e também aos sábados, pela Caixa. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram transformados como Mega-Semanas, que são exclusividades da Mega Sena.

Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na Mega-Semanas, são feitos três concursos semanais que ocorrem às terças, quintas e sábados.