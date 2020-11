Mega-Sena 2320: aposta única de Ribeirão leva R$ 76 milhões

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Uma aposta de Ribeirão Preto, em São Paulo, garantiu sozinha o prêmio da Mega-Sena 2320 deste sábado, 21 de novembro. O apostador campeão levou a bolada de R$ 76.128.023,58. Os números sorteados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 06 30 35 39 42 48.

Nas demais faixas do sorteio, 92 apostas ganharam R$ 52.821,09 com 5 acertos. Já com 4 acertos, 6.334 apostas garantiram R$ 1.096,02.

Confira mais detalhes sobre o resultado da Mega-Sena 2321 por aqui.

Como receber o prêmio da Mega-Sena 2320 de hoje?

Dependendo do resultado da Mega-Sena 2320 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Portanto, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

Atenção, pois o prêmio do resultado da Mega-Sena 2320 tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso.

Caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES. Portanto, fico atento ao seu bilhete!

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira, 25 de novembro, às 20h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.

O resultado do sorteio pode ser acompanhado em transmissão ao vivo pela Caixa no Youtube.