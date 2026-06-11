Mega-Sena

Mega-Sena 3017 acumulada: sorteio de hoje vale R$ 8 milhões

Extração começa às 21h

Escrito por Anny Malagolini
Mega-Sena 3017 acumulada Sorteio acontece nessa quinta, 11 de junho. DCI

A Mega-Sena 3017 será sorteada nesta quinta-feira, 11 de junho de 2026, com prêmio estimado em R$ 8 milhões. O sorteio acontece a partir das 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com atualização simultânea do DCI.

O apostador deve conferir o bilhete com atenção, já que a Mega-Sena paga prêmios para quem acerta 4, 5 ou 6 números.

Para concorrer ao prêmio de R$ 8 milhões, o apostador precisa escolher de 6 a 20 números, entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. Quanto mais números forem marcados, maior o valor do jogo e também a probabilidade de acerto.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas, nos canais eletrônicos da Caixa ou pelo portal/app Loterias Caixa. Segundo publicação sobre o concurso 3017, as apostas para o sorteio podem ser registradas até 20h30 do dia do concurso, nas lotéricas ou canais eletrônicos.

Também é possível participar por meio de bolão. Na Mega-Sena, o bolão oficial tem valor mínimo de R$ 18,00, com cota a partir de R$ 7,00, conforme regras da Caixa.

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. A probabilidade melhora conforme o jogador escolhe mais números, mas o custo da aposta sobe junto. Uma aposta com 20 dezenas, por exemplo, tem chance de 1 em 1.292 para a sena, mas custa R$ 232.560,00.

A Mega-Sena também premia quem faz a quina, com cinco acertos, e a quadra, com quatro acertos. Por isso, mesmo quando o prêmio principal acumula, milhares de apostas podem receber valores menores, como ocorreu no concurso 3016.

Por que a Mega-Sena acumulou?

A Mega-Sena acumula quando nenhuma aposta acerta as seis dezenas sorteadas. Nesse caso, o valor reservado à faixa principal passa para o concurso seguinte, aumentando a estimativa do prêmio.

Foi o que aconteceu no concurso 3016: as dezenas 11, 19, 33, 52, 55 e 60 não tiveram ganhador na sena, e o prêmio principal passou para R$ 8 milhões no concurso 3017.

Apesar de ninguém ter acertado os seis números, houve premiação nas demais faixas. Segundo o rateio divulgado, 40 apostas fizeram a quina e ganharam R$ 26.124,46 cada. Outras 2.566 apostas acertaram a quadra, com prêmio individual de R$ 671,27. No concurso 3016, as dezenas sorteadas foram: 11 – 19 – 33 – 52 – 55 – 60

Quem ganhar hoje deve ficar atento ao prazo de resgate. De acordo com as regras da Caixa, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio; depois desse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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