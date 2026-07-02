Mega-Sena

Mega-Sena 3026 faz sorteio com prêmio acumulado em R$ 27 milhões hoje

Sorteio acontece em São Paulo

Escrito por Anny Malagolini
Mega-Sena 3026 Sorteio da Mega-Sena sai às 21h - reprodução

A Mega-Sena voltou a acumular e promete agitar os apostadores nesta quinta-feira, 2 de julho. O concurso 3026 da loteria mais famosa do país pode pagar R$ 27 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio milionário aumentou após nenhum jogador levar a faixa principal no último sorteio. Com isso, cresce também a expectativa nas lotéricas e plataformas digitais da Caixa, principalmente entre aqueles que sonham em mudar de vida com uma única aposta.

O sorteio da Mega-Sena 3026 acontece às 21h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O resultado completo também será divulgado em tempo real pelo DCI logo após a extração das dezenas.

As apostas podem ser registradas até às 20h desta quinta-feira. Os jogadores têm a opção de apostar presencialmente nas lotéricas credenciadas ou de forma online, pelo site e aplicativo oficial das Loterias Caixa.

Para jogar pela internet, basta acessar a plataforma, fazer login com CPF e senha, selecionar a Mega-Sena e escolher de seis a 20 números. Depois, é necessário concluir o pagamento para validar a aposta.

Quem deseja aumentar as chances também pode participar dos bolões oficiais da Caixa, modalidade bastante procurada em concursos acumulados. Outra alternativa é utilizar a “Surpresinha”, quando o sistema escolhe os números automaticamente, ou a “Teimosinha”, opção que repete a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 5. Quanto mais números marcados no volante, maior o valor da aposta e também as chances de acertar o prêmio principal.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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