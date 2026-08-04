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Mega-Sena 3040: quanto rende na poupança os R$ 135 milhões da loteria?

Sorteio corre nesta terça, a partir das 21h

Escrito por Anny Malagolini
Mega-Sena 3040 Premiação é milionária
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O sorteio da Mega-Sena 3040 promete um prêmio de R$ 135 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. O valor é suficiente para transformar completamente a vida de qualquer pessoa, e uma das principais dúvidas dos apostadores é: quanto rende essa fortuna se aplicada na poupança? O sorteio acontece hoje, 4 de agosto.

Quanto rende 135 milhões na poupança hoje

Caso um único apostador acerte as seis dezenas e decida aplicar a totalidade do prêmio de R$ 135 milhões na caderneta de poupança, o rendimento mensal estimado seria de cerca de R$ 675 mil no primeiro mês, considerando a regra atual de remuneração da aplicação (0,5% ao mês, acrescido da Taxa Referencial – TR).

Com a Taxa Selic em 14,75% ao ano, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom), o cenário segue favorável para investimentos de renda fixa. Ainda assim, a tradicional caderneta de poupança, embora seja uma das opções mais procuradas por novos milionários, oferece rentabilidade inferior à de outros investimentos conservadores.

Apesar de o rendimento mensal ser suficiente para proporcionar um padrão de vida confortável sem consumir o patrimônio principal, especialistas em finanças destacam que manter todo o dinheiro na poupança pode não ser a estratégia mais eficiente. Em um cenário de juros elevados, aplicações como Tesouro Selic, CDBs e fundos DI costumam oferecer retorno superior com nível de risco semelhante.

Como apostar na Mega-Sena 3040

As apostas para Mega-Sena 3040 estão abertas em todas as casas lotéricas do país e também no site e aplicativo oficial das Loterias Caixa. O prazo vai até às 21h, poucas horas antes do sorteio, que acontece na noite do Réveillon. O bilhete com seis dezenas custa R$ 6.

Seja para quem deseja viver de forma tranquila, aproveitando os rendimentos mensais, ou para quem quer investir e multiplicar o valor, o prêmio representa uma chance única de começar o ano com a vida completamente transformada.

Basta um bilhete para mudar o futuro e, quem sabe, criar um legado para as próximas gerações.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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