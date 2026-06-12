Mega-Sena acumula e novo sorteio chega com prêmio milionário

A Mega-Sena acumulou novamente e promete movimentar as lotéricas até sábado, 13 de junho. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3017, sorteado na noite desta quinta-feira, 11 de junho, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal subiu e agora está estimado em R$ 12 milhões para o próximo concurso.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 06 – 26 – 28 – 32 – 45

O resultado foi divulgado pelas Loterias Caixa após a extração oficial. Apesar de ninguém ter levado a faixa principal, apostadores que acertaram cinco e quatro números foram premiados.

Na premiação da Mega-Sena 3017, nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas e, por isso, o prêmio principal acumulou. Já na faixa de cinco acertos, 36 apostas foram premiadas e cada uma vai receber R$ 31.988,67. Outras 2.575 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 737,17 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena 3018 será no sábado, 13 de junho, a partir das 21h, no horário de Brasília. O concurso seguinte tem prêmio estimado em R$ 12 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial, para maiores de 18 anos.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

A aposta simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6. O jogador escolhe de 6 a 20 dezenas entre as 60 disponíveis no volante. Quanto mais números forem selecionados, maior é o preço da aposta e também maior é a chance de acertar a faixa principal.

Também é possível participar por meio de bolões organizados pelas lotéricas ou pelo canal eletrônico das Loterias Caixa.

Na aposta simples, com seis dezenas, a chance de acertar a sena é de 1 em 50.063.860, segundo as regras da modalidade. Já a probabilidade melhora quando o apostador marca mais números, mas o valor da aposta também aumenta.

A Mega-Sena paga prêmios para quem acerta 4, 5 ou 6 dezenas. Quando ninguém acerta a faixa principal, o valor destinado à sena acumula para o concurso seguinte.

Quanto rende R$ 12 milhões?

Caso apenas uma aposta acerte as seis dezenas no sábado, o ganhador poderá receber sozinho o prêmio estimado de R$ 12 milhões. Se o valor for aplicado em uma modalidade conservadora, como a poupança, o prêmio já poderia gerar uma renda mensal expressiva sem que o apostador precisasse mexer no valor principal.

Considerando um rendimento aproximado de 0,67% ao mês na poupança, os R$ 12 milhões renderiam cerca de R$ 80,4 mil no primeiro mês. Em uma conta simples, isso equivale a aproximadamente R$ 2,6 mil por dia apenas em rendimento.

Se o ganhador mantiver todo o dinheiro aplicado por 12 meses, sem realizar saques, o rendimento acumulado poderia passar de R$ 995 mil em um ano, considerando juros compostos e a mesma taxa mensal de referência. Ou seja, a bolada poderia se aproximar de R$ 13 milhões ao fim do período.

Em outras opções de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs ou títulos públicos, o retorno pode ser maior ou menor, dependendo da taxa oferecida, do prazo da aplicação, da liquidez e da cobrança de Imposto de Renda. Por isso, especialistas recomendam que prêmios milionários sejam administrados com planejamento financeiro e orientação profissional.