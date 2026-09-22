Mega-Sena

Resultado da Mega-Sena de hoje (22/09/2026); confira as dezenas

Leva a bolada milionária o apostador sortudo que acertar as 6 dezenas sorteadas.

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Mega-Sena 3061 DCI
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O resultado da Mega-Sena, concurso 3061 está acumulado em R$ 32 milhões e será sorteado a partir das 21h desta terça-feira, 22 de setembro. Leva a bolada milionária o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas.

Acompanhe se você acertou o resultado também em Loterias Caixa.

Resultado da Mega-Sena 3061

O resultado da Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 24-25-28-37-47-55

Como receber o prêmio?

O prêmio da Mega-Sena 3061 pode ser resgatado de duas maneiras. Para valores de até R$ 2.428,80, o pagamento pode ser realizado em uma casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Quantias superiores devem ser retiradas exclusivamente em uma agência do banco.

O ganhador precisa apresentar um documento de identificação com CPF e o bilhete premiado. No caso de apostas digitais, é necessário apresentar o comprovante da aposta e seguir as orientações disponíveis no portal ou aplicativo Loterias Caixa.

Os prêmios das Loterias Caixa têm prazo de 90 dias, contados a partir da data do sorteio, para serem resgatados. Após esse período, o valor é destinado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Mega-Sena

A Mega-Sena tem sorteios às terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h, no horário de Brasília. Os concursos são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O volante da modalidade é composto por 60 números. Em cada aposta, o jogador pode selecionar de seis a 20 dezenas. O prêmio da faixa principal é entregue para quem acerta os seis números sorteados, mas as apostas que acertam cinco ou quatro dezenas também recebem valores menores.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal de loterias do banco.

O sorteio do concurso 3061 acontece nesta terça-feira, 22 de setembro, com transmissão pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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