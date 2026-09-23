Mega-Sena

Mega-Sena acumula: próximo sorteio paga R$ 38 milhões nesta quinta

Próximo sorteio acontece na terça

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Mega-Sena 3061 DCI
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O resultado da Mega-Sena 3061 foi divulgado na noite deste terça (22), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio principal acumulou novamente. Para o próximo concurso, na quinta-feira (24), a estimativa é de R$ 38 milhões.

O prêmio previsto para este sorteio era de R$ 32 milhões. Como não houve ganhador na faixa principal, o valor reservado para os seis acertos será incorporado à premiação do próximo concurso.

Apesar de nenhuma aposta ter levado o prêmio máximo, houve ganhadores nas duas faixas seguintes da Mega-Sena.

Na quina, 39 apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas. Cada uma delas terá direito a um prêmio de R$ 42.199,06.

A faixa de quatro acertos também teve milhares de vencedores. Ao todo, 2.148 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 1.262,94.

O rateio do concurso 3060 ficou assim:

6 acertos: nenhum ganhador;
5 acertos: 39 apostas ganhadoras, com R$ 42.199,06 para cada;
4 acertos: 2.148 apostas ganhadoras, com R$ 1.262,94 para cada.

Os valores correspondem ao rateio divulgado para o concurso após a apuração das apostas premiadas.

Prêmio da Mega-Sena vai a R$ 38 milhões

Com o acúmulo do prêmio principal, a Mega-Sena volta a colocar uma quantia milionária em disputa no próximo sorteio.

O concurso 3062 será realizado na quinta-feira (24 de setembro). A estimativa da Caixa Econômica Federal é de R$ 38 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O valor ainda poderá mudar conforme a arrecadação das apostas realizadas até o encerramento do período de vendas. Caso mais de uma aposta consiga os seis acertos, o prêmio destinado à faixa principal será dividido entre os vencedores.

Como apostar na Mega-Sena

Para participar do próximo concurso, o apostador precisa escolher pelo menos seis números entre os 60 disponíveis no volante da Mega-Sena. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Também é possível marcar uma quantidade maior de números, o que aumenta o preço da aposta e as possibilidades matemáticas de acerto. Os jogos podem ser registrados nas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pelos canais digitais oficiais, dentro do horário estabelecido para cada concurso.

Na Mega-Sena, o prêmio principal é destinado às apostas que acertam as seis dezenas sorteadas. Também há premiação para quem consegue cinco ou quatro acertos.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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