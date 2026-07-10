Morador de cidade mineira aposta R$ 6 e ganha R$ 43 milhões na Mega-Sena

Uma aposta de Divinópolis, em Minas Gerais, ganhou sozinha o prêmio principal da Mega-Sena concurso 3029, sorteado na noite de quinta-feira, 9 de julho de 2026. O sortudo vai receber R$ 43.068.394,39. O bilhete vencedor foi registrado presencialmente na lotérica O Paraíso da Sorte, localizada no município mineiro.

As dezenas sorteadas na Mega-Sena 3029 foram:

01

11

24

33

35

59

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Como apenas uma aposta acertou todos os números, o prêmio de mais de R$ 43 milhões não será dividido com outros ganhadores da faixa principal.

A identidade do ganhador não é divulgada pela Caixa Econômica Federal. Para receber a bolada, o responsável pelo bilhete deve apresentar o comprovante original da aposta e os documentos exigidos em uma agência da Caixa.

O prazo para retirar o prêmio é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Caso o dinheiro não seja resgatado dentro desse período, o valor é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies.

Quanto rende o prêmio da Mega-Sena de R$ 43 milhões?

Caso o ganhador decida aplicar integralmente os R$ 43 milhões, o prêmio poderá garantir uma renda mensal milionária, dependendo do investimento escolhido.

Mesmo em aplicações consideradas mais conservadoras, os rendimentos podem chegar a centenas de milhares de reais por mês, sem que seja necessário utilizar o valor principal. O retorno varia conforme os juros, a tributação e as condições de cada modalidade de investimento.

A Mega-Sena paga o prêmio principal para quem acerta as seis dezenas, mas também contempla apostas que fazem cinco acertos, a quina, ou quatro números, a quadra. Os valores das demais faixas são definidos após a apuração completa do concurso.

O próximo sorteio acontece no sábado, dia 11, a partir das 21h, e os bilhetes já estão à venda. O prêmio está estimado em R$ 20 milhões. Boa sorte!