Mega-Sena acumulada sorteia R$ 25 milhões hoje (14); veja horário

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira, 14 de julho de 2026, um prêmio estimado em R$ 25 milhões. O concurso 3031 será realizado a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

Como apostar na Mega-Sena 3031 hoje?

Para participar do sorteio da Mega-Sena desta terça-feira, o jogador deve escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis no volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Os jogos podem ser registrados nas casas lotéricas credenciadas, pelo portal Loterias Online ou pelos canais digitais disponibilizados pela Caixa.

Também é possível utilizar a Surpresinha, modalidade na qual o sistema escolhe os números automaticamente. Outra opção é a Teimosinha, que permite repetir a mesma combinação por dois, três, quatro, seis, oito, nove ou 12 concursos consecutivos. Quanto mais dezenas forem marcadas, maior será o preço da aposta. Um jogo com sete números, por exemplo, custa R$ 42. Já a aposta máxima, com 20 números, sai por R$ 232.560.

O prêmio acumulou no último sábado, 11 de julho, depois que nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3030. Agora, quem conseguir cravar todos os números sorteados poderá iniciar a semana milionário.

Além do prêmio principal, a Mega-Sena também paga valores menores aos apostadores que acertarem cinco números, na faixa da quina, ou quatro dezenas, na quadra.

Qual é a chance de ganhar na Mega-Sena?

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Para a quina, a chance é de uma em 154.518, enquanto a possibilidade de conquistar a quadra é de uma em 2.332.

As chances aumentam quando o apostador inclui mais números no mesmo jogo, mas o preço também sobe consideravelmente. Uma aposta com sete dezenas oferece uma chance em 7.151.980 de ganhar a sena. Com 20 números, a probabilidade passa a ser de uma em 1.292.

Nenhuma combinação, estratégia ou sequência, no entanto, garante o prêmio, pois todas as dezenas possuem a mesma possibilidade de serem sorteadas.

Quanto custa o bolão?

O bolão é uma alternativa para quem deseja apostar em grupo e dividir o preço dos jogos. Na Mega-Sena, o valor mínimo de um bolão é de R$ 18, enquanto cada cota deve custar pelo menos R$ 7.

Os grupos podem ter de duas a 100 cotas, dependendo da quantidade de números escolhidos. É possível registrar até dez apostas em um único bolão, desde que todas tenham a mesma quantidade de dezenas.

As lotéricas também podem organizar seus próprios bolões e cobrar uma tarifa adicional de serviço de até 35% sobre o valor da cota. Nos canais digitais, as vendas de cotas para sorteios realizados no mesmo dia terminam às 19h30.

Caso o bolão seja premiado, o valor é dividido entre os participantes conforme o número de cotas adquiridas.