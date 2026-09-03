Mega-Sena acumulada: prêmio chega a R$ 41 milhões nesta quinta

Está com sorte? A Mega-Sena 3053 realiza um novo sorteio nesta quinta-feira (3), com prêmio estimado em R$ 41 milhões. O valor está acumulado após o último concurso não ter ganhador na faixa principal. As apostas ainda podem ser feitas dentro do horário estabelecido pelas Loterias Caixa.

Quando sai o resultado da Mega-Sena

O sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira (3), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O resultado com as seis dezenas será divulgado após a realização do concurso, e o Jornal DCI acompanha as informações e atualiza os números sorteados.

Além do prêmio principal, a Mega-Sena também contempla apostas que acertarem cinco ou quatro dezenas. Caso ninguém acerte os seis números, o valor destinado à faixa principal acumula novamente para o próximo concurso. Os valores pagos na quina e na quadra dependem da quantidade de apostas vencedoras em cada faixa e da arrecadação do concurso.

Para jogar na Mega-Sena, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, até o horário limite definido para o concurso.

Outra opção é participar de bolões, modalidade em que o valor da aposta é dividido em cotas entre os participantes. Em caso de prêmio, cada cota recebe uma parcela proporcional ao número de cotas adquiridas.

Qual é a chance de acertar a Mega-Sena?

Na aposta simples, com seis números, a probabilidade de acertar todas as dezenas da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860.

Já a chance de acertar cinco números é de 1 em 154.518, enquanto a probabilidade de fazer a quadra, com quatro acertos, é de 1 em 2.332.

O resultado oficial, o rateio e as informações sobre possíveis ganhadores podem ser conferidos após o sorteio.

Acompanhe os resultados da Mega-Sena e das demais loterias no DCI.