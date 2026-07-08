Mega-Sena

Resultado da Mega-Sena 3028 hoje: números sorteados terça (7/7)

Prêmio é de R$ 38 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Mega-Sena 3028 Caixa faz o sorteio hoje. - DCI

A Mega-Sena concurso 3028 pode fazer um novo milionário neste terça, 7 de julho. O prêmio está estimado em R$ 38 milhões para quem cravar as seis dezenas sorteadas pela Caixa. A extração acontece a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acompanhe o resultado.

Resultado da Mega-Sena 3028

Os números que formaram o resultado da Mega-Sena em ordem crescente são: 02-10-11-25-51-56

6 acertos

5 acertos

4 acertos

Como sacar o prêmio da Mega-Sena?

Caso você seja o apostador sortudo da Mega-Sena deste 7 de julho, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 2,2 mil, basta ir até uma lotérica para receber o montante. O ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Como ver o resultado oficial da Mega-Sena?

Quem perder o sorteio ao vivo pode conferir o resultado na internet. Os números sorteados ficarão disponíveis no site das Loterias Caixa, que publica o resultado de todos os sorteios recentes de diversos concursos.

Os resultados dos anos anteriores também estão disponíveis no site para acesso. Veja como acessar os números sorteados:

Passo 1: acesse o site da Loterias Caixas https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/silce-web/#/home;

Passo 2: depois do sorteio, clique na opção MEGA-SENA para ver o resultado.

O próximo concurso está marcado para quinta, dia 7 de julho, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, em evento realizado a partir das 21h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Mega-Sena concurso 3023 faz sorteio hoje com prêmio milionário

Perdeu o bilhete da Mega-Sena? Veja se ainda dá para receber o prêmio

Resultado da Mega-Sena 3027 hoje: números sorteados sábado (4/7)

Mega-Sena 3027 faz sorteio com prêmio acumulado em R$ 33 milhões hoje

Resultado da Mega-Sena 3026 hoje: números sorteados quinta (2/7)

Mega-Sena 3026 faz sorteio com prêmio acumulado em R$ 27 milhões hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes