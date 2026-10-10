Mega-Sena com prêmio acumulado de R$ 112 milhões pode sair agora

Está quase! O prêmio acumulado de R$ 112 milhões da Mega-Sena concurso 3069 pode fazer dezenas de novos milionários neste 11 de outubro, véspera de feriado. A partir das 11h (horário de Brasília) será realizado o sorteio dos seis números no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Caso apenas uma pessoa acerte o resultado e queira investir toda a bolada na Poupança, no primeiro mês, o retorno será de R$ 696 mil. A comercialização das apostas será feita até este sábado em casas lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou por meio do site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Nas compras online o valor mínimo é de R$ 30 e, portanto, os apostadores da Mega-Sena concurso 3069 tem três opções: fazer mais jogos para o mesmo concurso, adicionar números na aposta ou concorrer também em outras modalidades.

Mega-Sena concurso 3069

O volante da Mega-Sena é composto por 60 dezenas, e o apostador pode marcar de seis a 20 números, manualmente ou pela opção Surpresinha, em que o sistema faz a escolha aleatória. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Já o jogo com 20 números, a quantidade máxima permitida, sai por R$ 232.560. Quanto mais dezenas forem selecionadas, maior será o preço da aposta e a probabilidade de acertar o prêmio principal.

Para aumentar as chances de ganhar, também é possível participar de um bolão da Mega-Sena. O valor mínimo do bolão é de R$ 18, e cada cota custa a partir de R$ 7. Os preços variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas e a divisão entre os participantes.

O bolão deve ter no mínimo duas cotas, e o limite máximo depende da quantidade de números marcados no volante. Segundo as regras da Caixa, os limites são:

Seis números: mínimo de duas e máximo de oito cotas;

Sete números: mínimo de duas e máximo de 50 cotas;

De oito a 20 números: mínimo de duas e máximo de 100 cotas.

O apostador pode escolher as dezenas e organizar o bolão ou comprar cotas de jogos organizados pelas casas lotéricas. Também é possível solicitar a modalidade ao atendente ou adquirir cotas pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.