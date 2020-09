Para participar do sorteio da Mega-Sena concurso 2299, que acontece às 20h com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa e da RedeTV, as apostas devem ser feitas nas lotéricas ou site da Caixa

O sorteio da Mega-Sena concurso 2299 pode pagar, nesta terça-feira (15) o prêmio de R$ 9 milhões. As apostas devem ser realizadas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19 horas.

O sorteio começa a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Como jogar na Mega-Sena concurso 2299?

A Mega-Sena concurso 2299 é a modalidade mais popular entre os apostadores fiéis e aqueles que tentam a sorte de vez em quando. Por ter concursos que sempre pagam prêmios que costumam chegar a dezenas de milhões de reais, acaba atraindo muitas pessoas que sonham em mudar de vida e dar adeus ao trabalho.

O volante da Mega é composto por 60 números, mas apenas seis são sorteados. O jogador pode marcar de seis a 15 dezenas. A escolha da aposta pode ser realizada manualmente ou de forma aleatória pelo sistema – alternativa chamada de Surpresinha.

Também é possível escolher a opção Teimosinha, para concorrer em dois, quatro ou oito concursos consecutivos com o mesmo jogo.O prêmio máximo fica com quem acertar as seis dezenas. Entretanto, apostas com quatro e cinco acertos também são premiadas.

Quanto custa o jogo da Mega-Sena concurso 2299?

Para concorrer a Mega-Sena concurso 2299, a aposta simples de seis números sai por R$4,50. Conforme o jogador acrescenta mais números no jogo, o valor aumenta, podendo chegar a até R$22.522,50.

seis números custa, assim, R$4,50;

sete números custa, assim, R$31,50;

oito úmeros custa, assim, R$126,00;

nove números custa, assim, R$378,00;

10 números custa, assim, R$945,00;

11 números custa, assim, R$2.079,00;

12 números custa, assim, R$4.158;

13 números custa, assim, R$7.722,00;

14 números custa, assim, R$13.513,5;

15 números custa, assim, R$22.522,50;

Qual é o valor do prêmio da Mega-Sena concurso 2299 ?

O prêmio sempre varia de acordo com o valor arrecadado. Ele correspondendo a 43,35% do total bruto.

Cada faixa de acertos fica com uma porcentagem fixa desse valor. A divisão é feita da seguinte forma:

35% vão para os acertadores da sena (seis números);

19% vão para os acertadores quina (cinco números);

19% vão para os acertadores da quadra (quatro números);

22% acumulam para serem distribuídos entre os acertadores da sena de concursos de final zero ou cinco

Além disso, outros 5% ficam acumulados para a Mega da Virada, que acontece sempre no dia 31 de dezembro.

Como jogar no Bolão da Mega-Sena?

Para ganhar o prêmio mais desejado, muitos recorrem ao Bolão, na tentativa de aumentar suas chances. O valor mínimo para concorrer ao Bolão é de R$10,00 e cada cota não pode custar menos de R$5,00. Contudo, é possível realizar essa aposta com no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

seis números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de nove cotas;

sete números, dessa forma o mínimo de é duas e máximo de 63 cotas;

oito números, dessa forma o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas;

nove números, dessa forma o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas;

10 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 100 cotas;

11 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 100 cotas;

12 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 100 cotas;

13 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 100 cotas;

14 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 100 cotas;

15 números, dessa forma o mínimo é de duas e máximo de 100 cotas;

Na hora de escolher os números do Bolão, o jogador deve preencher as dezenas no próprio volante ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema. Além disso, é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas, embora tenha possibilidade de cobrança da Tarifa de Serviço adicional de até 35% da cota.

Quando os sorteios da Mega-Sena são realizados?

Esse é o sorteio que muitos apostadores querem acompanhar em tempo real. O sorteios acontecem duas vezes por semana: às quartas-feiras e sábados, a partir das 20h. É possível acompanhar na transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Especialmente nessa modalidade, foram criadas as Mega-Semanas. O objetivo é adaptar o número do concurso da Mega da Virada para que ela tenha sempre o final zero ou cinco. Nessas semanas, serão realizados sorteios às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. A data é determinada ao longo do ano.

Mega-Sena acumulada

Quando ninguém acerta a sena, quina ou quadra, o valor acumula para o concurso seguinte. O prêmio será destinado à sua respectiva faixa.

Como receber o prêmio da aposta premiada?

O prêmio da pode ser retirado até 90 dias depois da data do sorteio. Caso o acertador não busque o valor, ele será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa. A partir de R$ 10.000,00 serão pagos após dois dias contados da data de apresentação do bilhete.

Qual é a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Sorte é o que todo apostador gostaria de ter para conseguir mudar de vida. Na Mega-Sena, a probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio máximo da sena com o jogo simples é de uma em 50.063.860.

seis números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 50.063.860;

sete números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 7.151.980;

oito números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 1.787.995;

nove números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 595.998;

10 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 238.399;

11 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 108.363;

12 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 54.182;

13 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 29.175;

14 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 16.671;

15 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 10.003;

