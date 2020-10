O sorteio da Mega-Sena concurso 2312 com prêmio de R$ 38 milhões será realizado neste sábado (24) a partir das 20h (horário de Brasília). Quem acertar as seis dezenas da noite pode faturar a bolada. As apostas devem ser realizadas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19 horas.

Quem quiser acompanhar o sorteio pode acessar as redes sociais da Caixa ou RedeTV e assistir a transmissão ao vivo do concurso e demais modalidades.

Na Mega-Sena, concurso 2311, as dezenas sorteadas foram: 03-05-09-35-43-60.

Como apostar na Mega-Sena?

A Mega-Sena é a modalidade mais popular entre os apostadores fiéis e aqueles que tentam a sorte de vez em quando. O volante é composto por 60 números, mas apenas seis são sorteados. O jogador pode marcar de seis a 15 dezenas.

A escolha da aposta pode ser realizada manualmente ou de forma aleatória pelo sistema – alternativa chamada de Surpresinha. Também é possível escolher a opção Teimosinha, para concorrer em dois, quatro ou oito concursos consecutivos com o mesmo jogo.

O prêmio máximo da Mega-Sena fica com quem acertar as seis dezenas. Apostas com quatro e cinco acertos também são premiadas.

Qual é a chance de ganhar?

Na Mega-Sena, a probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio máximo da sena com, o jogo simples de seis números, é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa. Entretanto, sem forem adicionadas mais dezenas na aposta o apostador aumenta suas chances de ganhar.

