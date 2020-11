Mai um milionário pode surgir no país se fizer uma aposta na Mega – Sena, concurso 2319 , e acertar os cinco números do sorteio. O prêmio está acumulado em R$ 50 milhões e pode sair hoje, quarta-feira, dia 18.

O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Para concorrer, o apostador deve registrar sua aposta até às 19h em lotéricas, aplicativo ou no site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Apostas registradas após esse horário serão contabilizadas para o próximo sorteio da Mega – Sena, realizado no sábado.

Saiba tudo sobre a Mega – Sena 2319

A Mega – Sena é a modalidade lotérica mais popular entre os apostadores. Nela são sorteadas seis dezenas que entregam o prêmio máximo e aposta simples sair por R$ 4,50.

O jogador precisa escolher, pelo menos, seis números – entre 60 – e marcar no volante da Mega – sena. A escolha das dezenas também pode ser feita por meio da Supresinha – quando o sistema seleciona as dezenas aleatoriamente.

Além disso, o apostador consegue optar pela Teimosinha e concorrer a dois, quatro ou oito concursos consecutivos com a mesma combinação de dezenas. Pagando valores maiores, o apostador também pode selecionar até 15 números no volante da Mega – Sena 2319 para aumentar suas chances de ganhar.

O prêmio da faixa principal é entregue para quem acertar a sena – seis dezenas. Mas, os jogos que tiverem cinco e quatro acertos – chamado de quina e quadra -, também recebem prêmios.

A Mega – Sena tem sorteio às quartas-feiras e sábados, às 20h. Porém, em determinadas semanas, também podem ser realizados concursos às quintas, sendo chamadas de Mega – Semanas.

Bolão da Mega – Sena 2319

Para ter mais chances de conquistar o prêmio máximo, é possível apostar no bolão da Mega – Sena 2319. Para concorrer, o valor mínimo é de R$ 10,00 e cada cota não pode custar menos de R$5,00.

O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100 – dependendo da quantidade de números selecionados no volante. O jogador pode selecionar as dezenas ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema.

seis números, dessa forma, o mínimo é de duas e máximo de nove cotas;

sete números, dessa forma, o mínimo de é duas e máximo de 63 cotas;

De oito a 15 números, dessa forma, o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas;

Probabilidade de ganhar

A probabilidade de ganhar o prêmio principal da Mega-Sena 2319, segundo a Caixa, é de uma em 50.063.860. Contudo, se adicionados mais dezenas na aposta, as chances aumentam