Mega-Sena de R$ 38 milhões não terá sorteio sábado: veja novo horário

A Mega-Sena pode pagar R$ 38 milhões no próximo sorteio. O concurso 3045 será realizado no domingo (16 de agosto), às 11h, e os apostadores têm até sábado para registrar seus jogos. A mudança no calendário chama atenção porque não haverá sorteio da Mega-Sena no dia seguinte.

A alteração faz parte do novo cronograma adotado pela Caixa Econômica Federal para alguns concursos de final cinco e zero, que passaram a ser realizados aos domingos pela manhã.

Para concorrer aos R$ 38 milhões, o jogador pode escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis no volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Também é possível marcar mais dezenas, utilizar a Surpresinha, que escolhe os números automaticamente, ou participar de um Bolão Caixa.

As apostas presenciais nas casas lotéricas podem ser feitas até as 22h deste sábado (15). Já os bolões digitais ficam disponíveis até 10h45 de domingo (16), poucos minutos antes da realização do sorteio.

Os jogos podem ser registrados:

nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa;

pelo portal oficial das Loterias Caixa;

no aplicativo Loterias Caixa;

pelo internet banking da Caixa, para clientes habilitados.

Como apostar na Mega-Sena

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Quem optar por marcar mais dezenas aumenta as chances de ganhar, mas também paga um valor maior pelo jogo. Também é possível utilizar as opções Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, e Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por concursos consecutivos.

Outra alternativa é participar do Bolão Caixa, modalidade em que um grupo divide o custo da aposta e, caso seja premiado, reparte o prêmio conforme as cotas adquiridas.

Na aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de acertar os seis números da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Quem escolhe sete dezenas melhora as chances para aproximadamente 1 em 7,1 milhões, mas o valor da aposta sobe para R$ 42.