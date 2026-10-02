Mega-Sena de R$ 85 milhões não será mais sorteada domingo; veja nova data

Mega-Sena de R$ 85 milhões não será mais sorteada domingo; veja nova data

A Mega-Sena não será sorteada neste domingo, 4 de outubro. O calendário das Loterias Caixa foi alterado por causa do primeiro turno das Eleições 2026, que acontece na mesma data. A alteração também afeta outras modalidades que normalmente teriam concursos no domingo.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo concurso da Mega-Sena será o 3066, com sorteio marcado para sábado, 3 de outubro, a partir das 21h. A mudança ocorre depois que o concurso 3065, realizado na quinta-feira (1º), terminou sem ganhador na faixa principal. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas 08, 10, 30, 38, 50 e 53, fazendo o prêmio acumular.

Com isso, a estimativa para o próximo concurso chegou a R$ 82 milhões. No concurso anterior, 47 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 49.503,22 cada. Outras 3.642 apostas fizeram quatro acertos e levaram R$ 1.053,03.

Mesmo com a mudança na data do sorteio, as regras para participar da Mega-Sena continuam as mesmas. O apostador pode registrar o jogo em uma casa lotérica ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

A aposta simples custa atualmente R$ 6 e permite marcar seis números entre os 60 disponíveis. Também é possível escolher mais dezenas no volante, o que aumenta o preço da aposta e, consequentemente, as chances matemáticas de acertar a faixa principal.

Para o concurso deste sábado, é preciso ficar atento ao horário-limite definido pela Caixa para o registro das apostas.

Como apostar na Mega-Sena?

Para fazer uma aposta, o jogador deve escolher pelo menos seis números entre 1 e 60. A modalidade permite selecionar até 20 dezenas em uma mesma aposta, com valores maiores conforme aumenta a quantidade escolhida.

Também é possível deixar que o sistema faça a escolha dos números. Nesse caso, basta utilizar a Surpresinha, que gera uma combinação aleatória para o apostador.

Outra opção é a Teimosinha, recurso que permite concorrer com a mesma combinação em concursos consecutivos. Dessa maneira, o jogador não precisa registrar uma nova aposta a cada sorteio escolhido.

A Mega-Sena premia os apostadores que acertarem seis, cinco ou quatro dezenas. Portanto, além do prêmio principal da Sena, também existem as faixas de premiação da Quina e da Quadra.

Os resultados podem ser consultados após cada concurso no portal oficial das Loterias Caixa.

Onde acompanhar o resultado da Mega-Sena?

O resultado do concurso 3066 poderá ser conferido após o sorteio de sábado, 3 de outubro, no jornal DCI. As dezenas sorteadas e as informações sobre os ganhadores ficam disponíveis no portal das Loterias Caixa.

A Mega-Sena é uma das principais modalidades das Loterias Caixa e costuma concentrar os maiores prêmios entre os concursos regulares. No caso do concurso 3066, o prêmio estimado é de R$ 82 milhões, valor que pode mudar conforme a arrecadação e o número de apostas registradas.