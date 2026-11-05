Mega-Sena

Mega-Sena especial pode pagar prêmio de R$ 55 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h

Escrito por Anny Malagolini
sorteio da Mega-Sena
Foto: DCI
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A Mega-Sena está acumulada e pode transformar um apostador em milionário com um prêmio estimado em R$ 55 milhões. O próximo sorteio, referente ao concurso 3082, pela Caixa Econômica Federal. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). Os apostadores que desejam concorrer precisam registrar seus jogos dentro do prazo estabelecido pela Caixa.

A expectativa aumentou depois que nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3081, realizado na quarta-feira (4). Com isso, o valor principal foi acumulado para a próxima extração.

Quando será o sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na sexta-feira, 6 de novembro, com previsão de início às 21h. A extração corresponde ao concurso 3082 e tem prêmio estimado em R$ 55 milhões. A transmissão poderá ser acompanhada pelos canais oficiais das Loterias Caixa no YouTube e no Facebook. Os números sorteados e a divisão da premiação serão divulgados depois da realização do concurso.

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 e permite escolher seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante.

Também é possível marcar mais números, o que aumenta o preço do jogo e as chances matemáticas de ganhar. Os registros podem ser feitos nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa.

Outra alternativa são os bolões, que permitem dividir o valor das apostas entre diferentes participantes. Caso haja premiação, o pagamento é repartido conforme as cotas adquiridas.

Qual é a chance de ganhar na Mega-Sena?

Na aposta simples, com seis números, a probabilidade de acertar todas as dezenas é de uma em 50.063.860.

As chances aumentam conforme o apostador seleciona mais números no volante, mas o preço da aposta também fica mais alto. A Mega-Sena paga prêmios para quem acerta quatro, cinco ou seis dezenas.

Jogue com responsabilidade. Loterias são jogos de azar e não representam uma fonte de renda ou investimento.

Mega da Virada 2026 já está com apostas abertas

Os apostadores já podem fazer seus jogos para a Mega da Virada 2026. As apostas começaram na terça-feira, 3 de novembro, e o prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal ultrapassa R$ 1 bilhão, tornando esta edição uma das mais aguardadas da história das loterias brasileiras.

O concurso especial de número 3100 será realizado em 1º de janeiro de 2027, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os interessados terão até as 22h de 31 de dezembro para registrar suas apostas.

A aposta simples custa R$ 6 e permite escolher seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante. Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou no portal oficial da instituição.

Uma das particularidades da Mega da Virada é que o prêmio principal não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco números. Se não houver ganhadores nessa faixa, a premiação passa para a quadra, conforme o regulamento.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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