Mega-Sena tem bolada de R$ 42 milhões que pode mudar a vida de um apostador

Mega-Sena tem bolada de R$ 42 milhões que pode mudar a vida de um apostador

A Mega-Sena pode transformar um apostador em milionário neste domingo, 1º de novembro. O concurso 3080 tem prêmio estimado em R$ 42 milhões, depois que ninguém acertou as seis dezenas no sorteio realizado na sexta-feira (30). A expectativa é de que milhares de brasileiros tentem a sorte na próxima extração da loteria, promovida pela Caixa Econômica Federal.

O prêmio acumulou após o concurso 3079 terminar sem ganhadores na faixa principal. Na ocasião, os números sorteados foram 05, 09, 16, 40, 41 e 59.

Apesar de ninguém ter levado a bolada principal, 12 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 50.706,28 cada. Outras 1.110 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 783,10.

Quando será o sorteio da Mega-Sena 3080?

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre neste domingo, 1º de novembro, a partir das 11h. A extração será realizada pela Caixa Econômica Federal, com transmissão pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

O concurso 3080 tem prêmio estimado em R$ 42 milhões. Caso apenas uma aposta acerte as seis dezenas, o ganhador poderá receber todo o valor destinado à faixa principal.

Quem deseja concorrer aos R$ 42 milhões pode registrar o jogo nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa.

Na aposta simples, o participante escolhe seis números entre os 60 disponíveis no volante. O jogo custa R$ 6.

Também é possível marcar mais dezenas, aumentando as chances de acerto, mas o preço da aposta sobe conforme a quantidade de números selecionados.

Outra alternativa é participar de um bolão, modalidade que permite dividir o custo do jogo e um eventual prêmio entre os participantes.

As apostas para o concurso 3080 podem ser registradas até as 22h deste sábado (31), conforme o horário de Brasília.

Quais são as chances de ganhar na Mega-Sena?

Na aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de acertar o prêmio principal é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa. Quem escolhe sete números paga R$ 42 e passa a ter uma chance em 7.151.980 de acertar a sena. Já uma aposta com oito dezenas custa R$ 168, com probabilidade de uma em 1.787.995.

A Mega-Sena também paga prêmios para quem acerta quatro números (quadra) ou cinco números (quina).

A Mega-Sena distribui valores para três faixas de acertos:

Sena: seis números acertados;

Quina: cinco números acertados;

Quadra: quatro números acertados.

Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio principal acumula para o concurso seguinte, conforme as regras da modalidade.