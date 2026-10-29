Sortudo de Mato Grosso ganha R$ 324 milhões na Mega-Sena

Uma aposta registrada em Rondonópolis, no Mato Grosso, acertou as seis dezenas do concurso 3077 da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 324.898.791,61. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira (28), em São Paulo. O valor está entre os maiores já pagos pela loteria em concursos regulares, sem considerar os sorteios especiais da Mega da Virada.

Os números sorteados foram 02, 14, 18, 31, 35 e 40. Além do ganhador da faixa principal, apostadores do estado de São Paulo também foram contemplados na quina, com cinco acertos. Entre as apostas premiadas, há jogos registrados em lotéricas da capital paulista e por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa.

Conforme os dados do concurso, 116 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 32.185,33 cada. Já outras 7.598 apostas fizeram quatro acertos e terão direito a R$ 701,97 cada.

Quais apostas de São Paulo ganharam na Mega-Sena?

A relação de ganhadores do concurso 3077 inclui diferentes apostas registradas na cidade de São Paulo. Os jogos foram feitos tanto em unidades físicas quanto pela internet, por meio dos canais digitais das Loterias Caixa.

Entre os registros identificados na capital estão apostas realizadas nas lotéricas Caminho da Fortuna, Chego Lá, Interlagos Loterias e Meu Sonho Loteria. Cada uma delas aparece na relação com uma aposta simples de seis números, premiada com R$ 32.185,33 pela quina.

Também há registros de apostas feitas por canais eletrônicos. Uma delas, com seis números, recebeu R$ 32.185,33. Outra aposta, que marcou nove dezenas, foi contemplada com R$ 128.741,32. Nesse caso, o valor maior está relacionado à quantidade de combinações geradas pelo jogo.

A lista inclui ainda um bolão registrado na PAP Center Loterias, em São Paulo, com premiação informada de R$ 32.185,32. Outra aposta premiada aparece vinculada aos canais digitais em Serra Azul, no interior paulista, com prêmio de R$ 32.185,33.

Os valores correspondem aos registros identificados na relação de apostas vencedoras. A lista apresentada não necessariamente reúne todos os ganhadores do estado.

Como funciona a premiação da Mega-Sena?

Na Mega-Sena, o apostador escolhe de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Para conquistar o prêmio principal, é necessário acertar as seis dezenas sorteadas. Também há premiações para quem faz quatro ou cinco acertos.

A quantidade de números escolhidos interfere no preço da aposta e nas chances de ganhar. Um jogo com mais dezenas equivale a várias combinações simples, o que também pode aumentar o valor recebido quando há acertos premiados.

No caso do concurso 3077, a aposta de Rondonópolis acertou todas as seis dezenas e ficou com o prêmio principal. Os demais ganhadores foram distribuídos entre as faixas de cinco e quatro acertos.

Como conferir o resultado da Mega-Sena?

Os apostadores podem consultar os resultados e a lista oficial de ganhadores no portal das Loterias Caixa. Também é possível conferir os números no comprovante da aposta ou em uma casa lotérica credenciada.

Quem fez um jogo pela internet deve acessar a plataforma oficial utilizada para apostar e verificar se houve premiação. É importante conferir todas as dezenas antes de descartar o bilhete.

Os prêmios podem ser resgatados conforme as regras estabelecidas pela Caixa Econômica Federal. Para valores mais altos, o pagamento segue procedimentos específicos de identificação e validação do ganhador.