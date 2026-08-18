Mega-Sena hoje sorteia prêmio acumulado de R$ 45 milhões

Hoje, terça (18), a Loterias Caixa sorteia as dezenas da Mega-Sena concurso 3046 que tem o prêmio acumulado em R$ 45 milhões. O evento ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

A partir das 21h (horário de Brasília) serão revelados os números e quem quiser concorrer ao prêmio pode fazer a aposta até uma hora antes do sorteio. A comercialização dos jogos da Mega-Sena 3046 será feita em lotéricas e nos canais eletrônicos: aplicativo Loterias Caixa ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O valor mínimo da compra online é de R$ 30, portanto dá para fazer diversas apostas até completar o valor, adicionar números na aposta ou concorrer também em outras modalidades. Para participar com cota de bolão, os jogadores devem ir até uma lotérica.

Mega-Sena concurso 3046

O volante da Mega-Sena é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$ 6.

Para ter mais chances de conseguir o prêmio máximo, é possível participar de bolão da Mega-Sena 3046. Para concorrer, o valor mínimo é de R$ 10,00. O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100 – dependendo da quantidade de números selecionados no volante. O jogador pode selecionar as dezenas ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema.

seis números, o mínimo é de duas e máximo de nove cotas;

sete números, o mínimo de é duas e máximo de 63 cotas;

De oito a 15 números, o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas;

Qual o resultado da Mega-Sena anterior?

O resultado anterior da Mega-Sena foi o do concurso 3045 e teve as seguinte dezenas sorteadas: 23-29-33-42-43-57.

Jogue com responsabilidade!