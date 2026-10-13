Mega-Sena

Mega-Sena tem sorteio com R$ 150 milhões em jogo; veja quando

Extração começa às 21h

Escrito por Anny Malagolini
Mega-Sena de hoje Foto: DCI
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A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 150 milhões nesta quarta, dia 14 de outubro. O concurso será realizado após sete sorteios consecutivos sem ganhador na faixa principal. Para levar a bolada, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas.

Que horas será o sorteio da Mega-Sena de hoje?

O sorteio da Mega-Sena 3070 está marcado para acontecer a partir das 21h deste quarta (14), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 20h nas casas lotéricas e pelos canais digitais das Loterias Caixa. O resultado e a transmissão do sorteio podem ser acompanhados pelos canais oficiais da Caixa.

A loteria realiza sorteios às terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h, conforme o calendário oficial das Loterias Caixa. Isso significa que o sorteio de hoje é excepcional.

Para jogar na Mega-Sena, o apostador precisa escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.

A aposta simples, com seis dezenas, custa atualmente R$ 6. Também é possível marcar mais números no mesmo jogo ou participar de um bolão para aumentar as possibilidades de premiação.

Quem prefere apostar pela internet pode utilizar o aplicativo ou o portal Loterias Caixa. Também é possível fazer a aposta presencialmente em uma casa lotérica credenciada.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

O preço aumenta conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Confira os valores atuais:

6 números: R$ 6

7 números: R$ 42

8 números: R$ 168

9 números: R$ 504

10 números: R$ 1.260

11 números: R$ 2.772

12 números: R$ 5.544

13 números: R$ 10.296

14 números: R$ 18.018

15 números: R$ 30.030

16 números: R$ 48.048

17 números: R$ 74.256

18 números: R$ 111.384

19 números: R$ 162.792

20 números: R$ 232.560

Os valores e as probabilidades são definidos pelas regras atuais da Caixa.

Qual é a chance de ganhar na Mega-Sena?

Na aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de acertar os seis números da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860. Para a Quina, a chance é de 1 em 154.518. Já a probabilidade de acertar quatro dezenas é de 1 em 2.332.

Ao selecionar mais números, a probabilidade de ganhar aumenta, mas o preço da aposta também sobe.

Durante o sorteio, o Jornal DCI acompanha o resultado da Mega-Sena, os números sorteados, o rateio e a lista de apostas vencedoras.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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