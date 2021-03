Mega-Sena 2354: próximo sorteio tem prêmio de R$ 45 milhões

O prêmio da Mega-Sena, concurso 2153, acumulou e a modalidade pode pagar no próximo sorteio o valor estimado em R$ 45 milhões. Segundo as Loterias Caixa, as seis dezenas (03 19 34 41 48 53) não foram marcadas em nenhuma aposta que tentou levar a bolada desta quarta-feira (17).

Mas na quina, foram distribuídos 71 prêmios de R$ 45,9 mil e na quadra outros 5,4 mil de R$ 854.

De acordo com o calendário de loterias, o próximo concurso, número 2354, da Mega-Sena será realizado neste sábado (20) às 20h. O evento ocorrerá no Espaço Loterias Caixa em São Paulo.

Mega-Sena: como participar do próximo sorteio?

Para participar do próximo sorteio da Mega-Sena, a Caixa informa que as apostas precisam ser feitas em casas lotéricas ou canais eletrônicos, sendo aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O prazo para ganhar o prêmio de R$ 45 milhões do concurso 2354 encerra no sábado (20), às 19h. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo no canal Caixa do YouTube ou na página Loterias Caixa do Facebook.

Quanto custam as apostas da Mega-Sena?

Na Mega-Sena, existe a possibilidade de colocar mais números no jogo e, dessa forma, o preço da aposta pode variar. Quem for tentar a sorte no próximo sorteio com apenas seis números, deve desembolsar R$ 4,50.

O limite de dezenas em cada jogo é de 15, então, nesse caso, o valor a ser pago aumenta para R$ 22.522,50.

Como funciona o bolão da Mega-Sena?

Parar concorrer ao prêmio de R$ 45 milhões da Mega-Sena no próximo sorteio com um bolão, o apostador deve ir uma lotérica. Esse tipo de serviço não está disponível em nenhum canal eletrônico das Loterias Caixa.

As apostas devem ser feitas em grupos e cada pessoa fica com uma cota. Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, mas poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 e cada cota não sai por menos de R$ 5,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas no próximo sorteio.

Quais foram os maiores prêmios da Mega-Sena em 2021?

Os maiores prêmios da Mega-Sena que saíram em 2021 na faixa principal de seis acertos foram os seguintes: