Mega-Sena valendo R$ 300 milhões tem sorteio hoje após eleição

Prêmio é o maior do ano entre os concursos regulares da loteria

A Mega-Sena pode transformar um apostador em milionário. Depois de ninguém acertar as seis dezenas no concurso 3074, realizado no sábado (24), o prêmio principal acumulou e chegou à estimativa de R$ 300 milhões para o próximo sorteio.

O valor coloca a disputa entre as maiores premiações da história recente da loteria e marca o maior prêmio do ano em concursos regulares da Mega-Sena, sem considerar a edição especial da Mega da Virada.

As dezenas sorteadas no sábado foram 02, 03, 20, 25, 39 e 57. Como ninguém acertou todas, o dinheiro reservado à faixa principal ficou acumulado para o concurso seguinte.

Mesmo sem um ganhador dos seis números, houve quem levasse dinheiro para casa. Segundo o resultado divulgado pela Caixa, 175 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 30.318,56 cada. Outras 11.643 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 651.

Quando será o sorteio da Mega-Sena?

O próximo concurso da Mega-Sena está previsto para esta segunda-feira, 26 de outubro de 2026. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão pelos canais oficiais da Caixa.

As apostas devem ser registradas até o horário limite estabelecido pela Caixa para o concurso. Tradicionalmente, os sorteios da Mega-Sena acontecem a partir das 21h, no horário de Brasília, mas é recomendável confirmar o horário e o encerramento das apostas nos canais oficiais da loteria.

Para concorrer aos R$ 300 milhões, o jogador precisa escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

É possível marcar os números manualmente ou deixar que o sistema escolha as dezenas aleatoriamente, na modalidade Surpresinha. Também dá para participar de um bolão, dividindo o custo da aposta e, caso haja prêmio, o valor recebido.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, respeitando as regras de idade e os horários de encerramento.

Quais são as chances de ganhar R$ 300 milhões?

O prêmio chama a atenção, mas a probabilidade de acertar as seis dezenas continua a mesma, independentemente do valor acumulado. Em uma aposta simples de seis números, a chance de acertar a sena é de 1 em 50.063.860. Isso significa que o jogador precisa acertar uma combinação exata entre mais de 50 milhões de possibilidades.

Quem marca mais números aumenta a probabilidade de vitória, mas também paga mais caro. Em uma aposta com sete dezenas, por exemplo, a chance de acertar a sena passa a ser de 1 em 7.151.980.

A Mega-Sena também premia quem acerta quatro ou cinco números. Ainda assim, não há método capaz de prever as dezenas sorteadas: todas as combinações têm a mesma probabilidade de sair. Com R$ 300 milhões em jogo, a expectativa cresce, mas vale lembrar que apostar envolve risco. O ideal é definir um limite de gastos e jogar apenas com dinheiro destinado ao entretenimento.