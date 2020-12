Mega-Sena vai sortear R$ 40 milhões neste sábado (12/12)

A da Mega-Sena vai sortear nesta sábado (12/12) R$ 40 milhões. O concurso 2327 faz parte da Mega-Semana de Natal, que teve um sorteio a mais na semana. O sorteio acontecerá a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixas, no Terminal Rodoviário do Tietê, e será transmitido ao vivo pela internet, nas redes sociais da Caixa e da Rede TV.

O valor do último sorteio, realizado na quinta-feira (10/12), era estimado em R$ 34 milhões, mas como ninguém acertou as seis dezenas, ele acumulou. Os números sorteados foram: 10 – 16 – 27 – 34 – 36 -57.

Apesar de não ter tido ganhadores do prêmio principal da Mega-Sena, 55 apostas acertaram a quina e levaram R$ 45.721,34. Na quadra, as apostas vencedoras foram 3.883, que levaram R$ 925,15.

Saiba como apostar

No volante de apostas da Mega-Sena, são disponibilizados 60 números. O participante pode fazer a aposta mínima, que é a escolha de 6 números, ou a máxima, que é a de 15. O valor de cada aposta vai depender da quantidade de número escolhido. Quanto maior, mais cara.

Para fazer as escolhas, os interessados podem acessar o Portal Loterias Caixa ou baixar o Aplicativo Loterias Caixa e fazer a aposta até às 19h do dia do sorteio. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados. Excepcionalmente esta semana, quando é sorteada a Mega-Semana do Natal, o sorteio não aconteceu na quarta-feira.

Mega-Sena da Virada

Além dos concursos que são realizados semanalmente, há a Mega-Sena da Virada, que acontece todo o dia 31 de dezembro e é aguardada ansiosamente durante o ano todo pelos brasileiros. Este ano, o prêmio está estimado em R$ 300 milhões, mas, segundo a Caixa Econômica, até agora só foram arrecadados R$ 84.183.232,77.

Diferentemente da Mega-Sena que acontece todos os meses, a Mega da Virada não acumula, ou seja, sempre haverá um ganhador. Caso ninguém acerte os 6 números sorteados, o valor do prêmio será dividido entre os acertadores da quinta (2° faixa de premiação), e assim por diante.