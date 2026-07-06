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Perdeu o bilhete da Mega-Sena? Veja se ainda dá para receber o prêmio

Saiba como proteger seu bilhete premiado

Escrito por Anny Malagolini
Perdeu o bilhete da Mega-Sena Cuidados para não perder o prêmio da Mega-Sena - Agência Brasil

O caso ganhou repercussão nacional após a investigação sobre o desaparecimento de um bilhete da Mega-Sena avaliado em mais de R$ 29 milhões. Segundo o Ministério Público, uma funcionária de uma lotérica teria retirado do cofre um comprovante que havia sido impresso com defeito, mas que não foi cancelado pelo estabelecimento. O marido dela chegou a se apresentar como suposto ganhador do prêmio, e o caso segue sendo investigado pela Justiça Estadual de Mato Grosso.

A história despertou uma preocupação entre milhões de brasileiros que fazem apostas semanalmente: o que acontece se o bilhete da Mega-Sena for perdido, roubado ou extraviado antes do saque?

Perdi o bilhete da Mega-Sena. Ainda posso receber o prêmio?

Na maioria das situações, o bilhete físico é o documento que comprova o direito ao prêmio. Como as apostas tradicionais funcionam com um título ao portador, quem apresenta o comprovante original pode solicitar o pagamento dentro do prazo estabelecido pela Caixa Econômica Federal.

Por isso, se o bilhete for perdido antes de ser identificado, as chances de recuperar o prêmio são bastante reduzidas. No entanto, existem exceções. Quando o apostador consegue demonstrar, por outros meios, que realmente é o proprietário da aposta, a Justiça pode reconhecer seu direito ao prêmio. Isso costuma acontecer em casos de bolões, apostas registradas eletronicamente ou quando existem documentos que comprovem a compra.

Um exemplo recente ocorreu com uma participante de um bolão da Mega da Virada. Ela perdeu o recibo da aposta, mas conseguiu comprovar sua participação por meio de comprovante de Pix, mensagens trocadas com a lotérica e uma ata notarial. Com base nessas provas, a Justiça Federal determinou que ela recebesse sua parte da premiação, entendendo que a ausência do bilhete físico não eliminava automaticamente seu direito.

A decisão mostra que o bilhete continua sendo o principal documento para sacar o prêmio, mas não é necessariamente a única forma de comprovar a titularidade quando há evidências robustas.

Como proteger um bilhete premiado

A própria Caixa orienta que o apostador tome alguns cuidados logo após conferir o resultado.

As principais recomendações são:

  • assinar o verso do bilhete imediatamente;
  • preencher os dados de identificação quando houver espaço;
  • guardar o comprovante em local seguro;
  • evitar dobrar ou danificar o papel;
  • não compartilhar imagens completas do bilhete nas redes sociais.

Segundo a Caixa, a identificação do comprovante ajuda a impedir que terceiros recebam o prêmio em caso de perda ou furto.

Quanto tempo existe para sacar o prêmio?

Independentemente do valor, os prêmios das loterias da Caixa podem ser resgatados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.

Depois desse prazo, o prêmio prescreve e o dinheiro é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme determina a legislação.

O caso dos R$ 29 milhões continua na Justiça

No episódio investigado em Sinop, a discussão não envolve um apostador que perdeu seu comprovante, mas sim um bilhete que permaneceu guardado na lotérica após um erro de impressão.

Segundo a investigação, o comprovante defeituoso deveria ter sido inutilizado. Como isso não ocorreu, ele permaneceu armazenado no cofre do estabelecimento e acabou correspondendo a uma aposta vencedora da Mega-Sena. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o processo continuará sendo analisado pela Justiça Estadual, por entender que a suposta vítima do crime é a própria lotérica, e não a Caixa Econômica Federal.

Embora o caso seja incomum, ele serve de alerta para quem aposta regularmente: o bilhete da Mega-Sena vale tanto quanto um cheque ao portador. Guardá-lo com segurança e identificá-lo imediatamente pode fazer toda a diferença caso o jogo seja premiado.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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