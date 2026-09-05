Novo sorteio da Mega-Sena tem bolada de R$ 48 milhões

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 3054, ocorre neste domingo, 6 de setembro, a partir das 11h (horário de Brasília). O prêmio principal está estimado em R$ 48 milhões.

Para participar do próximo concurso da Mega-Sena, os apostadores precisam registrar o jogo em lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa até este sábado. O volante é composto por 60 dezenas, sendo necessário escolher de seis a 20 números.

Para selecionar as dezenas, os apostadores podem fazer a escolha manualmente ou optar pela Surpresinha — quando o sistema faz a seleção aleatória. Também é possível concorrer com a mesma combinação por dois, quatro ou oito concursos consecutivos por meio da Teimosinha.

O volante da Mega-Sena é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$ 6.

Para ter mais chances de conseguir o prêmio máximo, é possível participar de bolão da Mega-Sena 3046. Para concorrer, o valor mínimo é de R$ 10,00. O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100 – dependendo da quantidade de números selecionados no volante. O jogador pode selecionar as dezenas ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema.

seis números, o mínimo é de duas e máximo de nove cotas;

sete números, o mínimo de é duas e máximo de 63 cotas;

De oito a 15 números, o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas.

ATENÇÃO: Jogar deve ser uma forma de entretenimento, não uma fonte de renda. Se apostar deixou de ser uma diversão e passou a causar dívidas, ansiedade, problemas familiares ou dificuldade para parar, é importante procurar ajuda.

Se você sente que não consegue parar de jogar sozinho, não enfrente esse problema em silêncio. Procure ajuda. Em situações de sofrimento emocional intenso, o CVV atende pelo telefone 188, gratuitamente, 24 horas por dia.