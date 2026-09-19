Novo sorteio da Mega-Sena vai pagar R$ 28 milhões

Não ganhou nada no sorteio de R$ 101 milhões? Calma que a Mega-Sena traz uma nova oportunidade de mudar de vida, mas dessa vez com um prêmio de R$ 28 milhões. Os apostadores precisam ficar atentos ao novo horário da extração e também até que horas é possível apostar.

Quando sai o resultado da Mega-Sena?

O resultado da Mega-Sena será divulgado neste domingo, dia 20 de setembro, após o sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. A extração está prevista para começar às 11h, e as seis dezenas serão informadas pelas Loterias Caixa logo depois do procedimento.

A transmissão do sorteio pode ser acompanhada pelos canais oficiais das Loterias Caixa. O Jornal DCI também fará a atualização do resultado assim que os números forem divulgados.

Para o concurso deste domingo, a estimativa é de um prêmio de R$ 58 milhões para quem acertar as seis dezenas. Também recebem premiação os bilhetes que fizerem cinco ou quatro acertos.

Caso não haja ganhador na faixa principal, o valor destinado à sena será acumulado para o próximo concurso. A quantia paga nas faixas de quina e quadra depende do número de apostas premiadas e da arrecadação da extração.

Como jogar na Mega-Sena?

O apostador deve marcar de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6. Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, dentro do prazo estabelecido para cada concurso.

Outra opção são os bolões, que permitem dividir o custo da aposta em cotas entre diferentes participantes. Nesse caso, o eventual prêmio também é distribuído de acordo com a quantidade de cotas adquiridas.

Qual é a chance de ganhar na Mega-Sena?

Quem faz a aposta simples, com seis números, tem uma probabilidade de 1 em 50.063.860 de acertar todas as dezenas do concurso.

Para quem busca a quina, a chance em uma aposta de seis números é de 1 em 154.518. Já a probabilidade de acertar quatro dezenas é de 1 em 2.332.

Jogue com responsabilidade

A Mega-Sena é uma modalidade de aposta e não deve ser tratada como uma forma de investimento ou de renda. O ideal é estabelecer um limite de dinheiro para os jogos e apostar somente valores que não comprometam despesas essenciais. Aumentar os gastos para tentar recuperar perdas pode levar a problemas financeiros. Se jogar deixar de ser uma atividade de lazer e passar a causar preocupação ou prejuízos, é recomendável buscar orientação e apoio.

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