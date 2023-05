Por que não tem resultado da Mega-Sena de quarta-feira hoje, concurso 2591?

Hoje, quarta-feira (10), a Caixa não realizará o tradicional sorteio da Mega-Sena. Isso porque, as loterias realizam a Mega-Semana de Dia das Mães, que substitui a extração por outras duas rodadas. Mas os apostadores ainda podem participar de outros dois sorteios previstos para esta semana: quinta (11/5) e sábado (13/5).

A mudança é realizada para adequar a quantidade de sorteios ao número do concurso da Mega da Virada, que deve ter o final zero ou cinco, foram criadas Mega-Semanas com sorteios às terças, quartas e sábados. Cada uma ocorre em datas predeterminadas e divulgadas no calendário das loterias ao longo do ano.

No concurso 2590, sorteado ontem à noite, os números do resultado da mega foram: 02-12-28-36-43-48.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2591, ocorre nesta quinta-feira, 11 de maio, a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio principal está estimado em R$ 45 milhões.

Já o terceiro sorteio, concurso 2592, está previsto para sábado, 13 de maio, a partir das 20h, e o valor do prêmio ainda será definido.

Como apostar?

Para participar do próximo concurso da Mega-Sena, os apostadores precisam registrar o jogo até às 19h em lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O volante é composto por 60 dezenas sendo necessário escolher de seis a 15 números.

Para selecionar as dezenas, os apostadores podem fazer manualmente ou optar pela Surpresinha - quando o sistema faz a escolha aleatória. Ainda dá para concorrer com a mesma combinação por por dois, quatro ou oito concursos consecutivos com a Teimosinha.

A aposta simples de seis números da Mega-Sena sai por R$ 5 mas esse valor pode chegar a R$ 193.800,00 se o jogo tiver 20 números.

