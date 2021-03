Próximo sorteio da Mega-Sena pode pagar R$ 22 milhões

De acordo com o calendário de loterias, o próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quarta-feira (24) às 20h. O evento ocorrerá no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. O prêmio estimado para o concurso 2355 é de R$ 22 milhões.

Neste sábado, dia 20 de março, duas apostas conseguiram acertar o resultado completo da Mega-Sena 2354. Com isso, ambas levaram um super prêmio de R$ 22.779.788,25. As dezenas sorteadas foram: 06 18 25 30 42 54.

A Mega-Sena 2354 ainda entregou a 169 apostas um prêmio avaliado em R$ 21.989,10. Já para quem acertou 4 números, o prêmio foi de R$ 805,21, ao todo, 6.593 apostas ganharam o valor.

Como participar do próximo sorteio da Mega-Sena?

Para participar do próximo sorteio da Mega-Sena, a Caixa informa que as apostas precisam ser feitas em casas lotéricas ou canais eletrônicos, sendo aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Os apostadores podem efetuar as apostas até às 19 horas do dia do sorteio.

Quanto custam as apostas da Mega-Sena?

Na Mega-Sena, existe a possibilidade de colocar mais números no jogo e, dessa forma, o preço da aposta pode variar. Quem for tentar a sorte no próximo sorteio com apenas seis números, deve desembolsar R$ 4,50.

O limite de dezenas em cada jogo é de 15, então, nesse caso, o valor a ser pago aumenta para R$ 22.522,50.

Como funciona o bolão da Mega-Sena?

Parar concorrer ao prêmio de R$ 45 milhões da Mega-Sena no próximo sorteio com um bolão, o apostador deve ir uma lotérica. Esse tipo de serviço não está disponível em nenhum canal eletrônico das Loterias Caixa.

As apostas devem ser feitas em grupos e cada pessoa fica com uma cota. Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, mas poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 e cada cota não sai por menos de R$ 5,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas no próximo sorteio.

Quais foram os maiores prêmios da Mega-Sena em 2021?

Os maiores prêmios da Mega-Sena que saíram em 2021 na faixa principal de seis acertos foram os seguintes:

13/01 – Concurso 2334, o prêmio foi de R$ 11,8 milhões. Aposta registrada em Serrinha (BA);

23/01 – Concurso 2337, o prêmio foi de R$ 21,8 milhões. Aposta registrada em Fortaleza (CE);

03/02 – Concurso 2341, o prêmio foi de R$ 25 milhões. Aposta registrada em Mirassol D’Oeste (MT);

27/02 – Concurso 2348 , o prêmio foi de R$ 49,3 milhões. Aposta registrada em Rio de Janeiro (RJ);

03/03 – Concurso 2349 , o prêmio foi de R$ 2,7 milhões. Aposta registrada em Curitiba (PR);

Assista as gravações dos sorteios no YouTube da Caixa.