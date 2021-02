Próximo sorteio da Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 2,5 milhões

O próximo concurso da Mega-Sena será sorteado no sábado, dia 06 de fevereiro. O prêmio para o sorteio está estimado em R$ 2,5 milhões e as apostas já podem ser feitas.

As apostas podem ser realizadas até às 19h do dia do sorteio nas lotéricas ou pela internet (www.loterias.caixa.gov.br).

Quanto rende o prêmio da Mega-Sena na poupança?

O prêmio de R$ 2,5 milhões estimado para o próximo sorteio da Mega-Sena pode trazer bons lucros para o apostador que faturar a bolada. Isso porque, com um mês de investimento na poupança, a bolada pode render cerca R$ 3.000. Já durante o período de 12 meses, o valor pode ser de cerca de R$ 36.238,55.

Apostar na Mega-Sena

A Mega-Sena é uma das loterias mais famosas no Brasil. Diversos apostadores sempre tentam uma fezinha na modalidade lotérica por conta dos seus prêmios de valores altos. Nela são sorteadas seis dezenas e aposta simples sair por R$ 4,50.

Para jogar, é preciso escolher entre 6 e 15 números no volante (que tem 60 disponíveis). Se preferir, o apostador pode optar pela escolha automática dos números com a Surpresinha, que é quando o computador escolhe números aleatórios.

Ganha prêmio o apostador que acertar 4, 5 ou 6 números.

Qual a probabilidade da Mega?

A chance de ganhar o prêmio principal da Mega-Sena com uma aposta simples, segundo a Caixa, é de uma em 50.063.860. Para aumentar as chances, é preciso acrescentar números ao volante. Confira cada uma das probabilidades.

Com sete números jogados, a chance de ganhar é de uma em 7.151.980;

Com oito números jogados, a chance de ganhar é de uma em 1.787.995;

Com nove números jogados, a chance de ganhar é de uma em 595.998;

Já com 10 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 238.399;

Em seguida, com 11 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 108.363;

Com 12 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 54.182;

Já com 13 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 29.175;

Com 14 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 16.671;

Por fim, com 15 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 10.003.

Todos os resultados da Mega-Sena

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2341, sorteadas no última quarta-feira, dia 03 de fevereiro, foram: 09 46 04 32 31 42.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2340, sorteadas no último sábado, dia 30 de janeiro, foram: 16 21 28 41 49 51.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2339, sorteadas na última quinta-feira, dia 28 de janeiro, foram: 04 48 59 29 47 18.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2338, sorteados na última terça-feira, dia 26 de janeiro, foram: 21 08 34 47 42 23.

As dezenas resultado da Mega-Sena 2337, sorteados na último sábado, dia 23 de janeiro, foram: 02 51 49 09 34 55.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2336, sorteados na última quarta-feira, dia 20 de janeiro, foram: 20 27 50 08 10 28.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2335, sorteados no último sábado, dia 16 de janeiro, foram: 09 23 18 42 47 49.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2334, sorteados na última quarta-feira, dia 13 de janeiro, foram: 22 04 20 25 13 60.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2333, sorteados no último sábado, dia 09 de janeiro, foram: 41 53 55 09 16 31.

Acompanhe mais resultados da Mega-Sena por aqui.