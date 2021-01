Resultado da Mega-Sena de hoje (23/01/2021); confira as dezenas

O resultado da Mega-Sena, concurso 2337, está acumulado em R$ 22 milhões e será sorteado a partir das 20h deste sábado, 23 de janeiro. Leva a bolada milionária o apostador sortudo que acertar as 6 dezenas sorteadas.

Acompanhe se você acertou o resultado também em Loterias Caixa.

Resultado da Mega-Sena 2337

O resultado da Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 51 49 09 34 55.

Como receber o prêmio?

O prêmio da Mega-Sena 2337 pode ser resgatado de duas maneiras. Primeiro, caso a quantia seja menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. Por outro lado, os valores acima só podem ser movimentados em uma Agência da Caixa.

O ganhador necessita apresentar os documentos de identificação pessoal como RG e CPF e também o bilhete premiado em todos os casos. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Resultados anteriores da Mega-Sena

Os números do resultado da Mega-Sena concurso 2336, sorteados na última quarta-feira, dia 20 de janeiro, foram: 20 27 50 08 10 28.

Os números do resultado da Mega-Sena concurso 2335, sorteados no último sábado, dia 16 de janeiro, foram: 09 23 18 42 47 49.

Veja os números do resultado da Mega-Sena concurso 2334, sorteados na última quarta-feira, dia 13 de janeiro, foram: 22 04 20 25 13 60.

Confira os números do resultado da Mega-Sena concurso 2333, sorteados no último sábado, dia 09 de janeiro, foram: 41 53 55 09 16 31.

Mega-Sena

A Mega-Sena tem sorteio às terças-feiras e aos sábados (exceto feriado nacional) às 20h, horário de Brasília. m algumas semanas, também podem ser realizados concursos às quintas, sendo chamadas de Mega – Semanas.

O volante da modalidade é composto por 60 números e, para cada aposta, podem ser selecionados de seis a 15. O prêmio da faixa principal é entregue para quem acerta a sena, mas os jogos que marcam cinco ou quatro dezenas também são contemplados com valores menores.

Em observância às orientações para prevenção ao novo coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias CAIXA foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).