Mega-Sena

Que horas sai o resultado da Mega-Sena de R$ 150 milhões hoje

Sorteio tem prêmio acumulado há semanas

Escrito por Anny Malagolini
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Quem está acostumado a acompanhar a Mega-Sena às terças-feiras precisa ficar atento nesta semana. O sorteio do concurso 3070 foi transferido para quarta-feira, 14 de outubro, em razão do feriado. A mudança pode causar confusão entre os apostadores que procuram pelo resultado da Mega-Sena.

Quando sai a Mega-Sena 3070?

O próximo sorteio da Mega-Sena 3070 será realizado na quarta-feira, dia 14 de outubro de 2026, com prêmio estimado em R$ 150 milhões. A alteração no calendário muda a expectativa de quem aguardava o sorteio na terça-feira.

As seis dezenas da Mega-Sena 3070 serão sorteadas a partir das 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O resultado poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

As apostas podem ser registradas até as 20h desta quarta-feira, em casas lotéricas credenciadas ou pela internet, no site e aplicativo das Loterias Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Como jogar na Mega-Sena 3070?

Para concorrer ao prêmio de R$ 150 milhões, o apostador precisa escolher os números e registrar a aposta dentro do prazo estabelecido pela Caixa. Veja o passo a passo:

  • Escolha os números: marque de seis a 20 dezenas entre as 60 disponíveis no volante da Mega-Sena.
  • Defina a aposta: o jogo simples tem seis números e custa R$ 6. É possível marcar mais dezenas, aumentando o preço da aposta e as chances de acerto.
  • Registre o jogo: vá a uma casa lotérica credenciada ou acesse o portal oficial das Loterias Caixa para apostar pela internet.
  • Pague a aposta: finalize o pagamento e guarde o comprovante, que será necessário para conferir os números e solicitar eventual prêmio.
  • Confira o resultado: após o sorteio de quarta-feira, compare as dezenas sorteadas com as escolhidas no seu bilhete.
  • As apostas devem ser registradas até o horário limite definido pela Caixa para o concurso.

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6. O valor aumenta conforme o número de dezenas selecionadas no volante.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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