Resultado da Mega-Sena 3010: números sorteados hoje e ganhadores

Os números do resultado da Mega-Sena 3010 tem prêmio de R$ 300 milhões, em homenagem aos 30 anos da loteria. Por isso, a extração não ocorrerá de forma tradicional e será sorteada apenas no domingo, dia 24, a partir das 10h.

Dezenas do resultado da Mega-Sena 3010

Os números que formaram o resultado da loteria da Mega-Sena 3010 foram: aguardando.

6 acertos – em breve.

5 acertos – em breve.

4 acertos – em breve.

Como sacar o prêmio da loteria?

Para quem for o apostador sortudo do concurso 3010, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 2,2 mil, basta ir até uma lotérica para receber o montante. O ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

A premiação só pode ser resgatada a partir de segunda-feira, 25 de maio.

Como ver o resultado da Mega da Virada oficial?

Quem perder o sorteio ao vivo pode conferir o resultado na internet. Os números sorteados ficarão disponíveis no site das Loterias Caixa, que publica o resultado de todos os sorteios recentes de diversos concursos.

O próximo concurso está marcado para sábado, dia 24 de maio de 2026, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, em evento realizado a partir das 10h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube. O DCI atualiza o resultado para você.