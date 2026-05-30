Mega-Sena

Resultado da Mega-Sena 3013 hoje: números sorteados no sábado

Prêmio é de R$ 10 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Mega-Sena 3013 DCI

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (30), por volta das 21h, as dezenas do concurso 3013 da Mega-Sena. O prêmio está estimado em R$ 10 milhões, e você acompanha o resultado completo e os números sorteados a seguir.

Resultado da Mega-Sena 3013

Os números  que formaram o resultado da Mega-Sena foram: 02-14-21-22-34-44

6 acertos –
5 acertos –
4 acertos –

Como sacar o prêmio da Mega-Sena?

Caso você seja o apostador sortudo deste 30 de maio, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 2,2 mil, basta ir até uma lotérica para receber o montante. O ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Leia também

Mega-Sena 3013 faz sorteio hoje com prêmio milionário…

Sorteio da Mega-Sena de hoje 3013 tem prêmio milionário…

Como ver o resultado oficial?

Quem perder o sorteio ao vivo pode conferir o resultado na internet. Os números sorteados ficarão disponíveis no site das Loterias Caixa, que publica o resultado de todos os sorteios recentes de diversos concursos.

Os resultados dos anos anteriores também estão disponíveis no site para acesso. Veja como acessar os números sorteados:

Passo 1: acesse o site da Loterias Caixas https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/;

Passo 2: depois do sorteio, clique na opção MEGA SENA para ver o resultado.

O próximo concurso está marcado para sábado, dia 2 de junho, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, em evento realizado a partir das 21h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Resultado da Mega-Sena 3012 hoje: números sorteados quinta

Mega-Sena 3012 faz sorteio com prêmio acumulado hoje

Resultado da Mega-Sena 3011 ao vivo: números sorteados hoje

Mega-Sena tem número que está há 47 sorteios sem sair

Mega-Sena 3011 faz sorteio com prêmio milionário hoje

Mega-Sena 3010: veja quanto ganhou quem acertou cinco dezenas no sorteio

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes