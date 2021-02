Resultado da Mega-Sena concurso 2345 (17/2); prêmio de R$ 29 milhões

O Resultado da Mega-Sena concurso 2345, que pode pagar prêmio de R$ 29 milhões, será divulgado a partir das 20 horas desta quarta-feira, dia 17 de fevereiro.

Para levar a bolada, o apostador deve acertar as seis dezenas do jogo. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Acompanhe os números premiados no resultado da Mega-Sena concurso 2345 de hoje:

Os números do resultado da Mega-Sena 2344, sorteadas no sábado, dia 13 de fevereiro, foram: 11 17 25 38 52 57.

Os números do resultado da Mega-Sena 2343, sorteadas na quarta, dia 10 de fevereiro, foram: 56 49 31 04 45 42.

Os números do resultado da Mega-Sena 2342, sorteadas no sábado, dia 06 de fevereiro, foram: 20 24 17 27 40 60.

Os números do resultado da Mega-Sena 2341, sorteadas na quarta, dia 03 de fevereiro, foram: 09 46 04 32 31 42.

Os números do resultado da Mega-Sena 2340 , sorteadas no sábado, dia 30 de janeiro, foram: 16 21 28 41 49 51.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2339, sorteadas na quinta-feira, dia 28 de janeiro, foram: 04 48 59 29 47 18.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2338, sorteados na terça-feira, dia 26 de janeiro, foram: 21 08 34 47 42 23.

Os números resultado da Mega-Sena 2337, sorteados no sábado, dia 23 de janeiro, foram: 02 51 49 09 34 55.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2336, sorteados na quarta-feira, dia 20 de janeiro, foram: 20 27 50 08 10 28.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2335 , sorteadas no sábado, dia 16 de janeiro, foram: 09 23 18 42 47 49.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2334, sorteados na quarta-feira, dia 13 de janeiro, foram: 22 04 20 25 13 60.

Como funciona a premiação da Mega-Sena?

O valor arrecadado com o concurso da Mega-Sena não é totalmente revertido em prêmio para o ganhador. Parte do montante é repassada ao governo federal para investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e esporte.

Além disso, há despesas de custeio do concurso, imposto de renda e outros, que fazem com que o prêmio bruto corresponda a 46% da arrecadação. Sendo assim, a partir dessa porcentagem o prêmio fica dividido da seguinte maneira:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (sena);

19% entre os acertadores de 5 números (quina);

19% entre os acertadores de 4 números (quadra);

22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;

5% ficam acumulado para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final zero ou 5.0.

Caso ninguém acerte em nenhuma das faixas, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.