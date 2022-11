Resultado da Mega-Sena de ontem, quinta 24/11, concurso 2542

Ninguém conseguiu acertar o resultado da Mega-Sena de ontem, quinta-feira (24), concurso 2542, e o prêmio acumulou em R$ 57 milhões para sábado. As demais faixas tiveram diversos ganhadores e cada um vai receber: R$ 42.474,10 para cinco acertos e R$ 855,91 para quatro acertos.

O terceiro sorteio da Mega Semana, concurso 2543, está previsto para sábado, 26 de novembro, a partir das 20h (horário de Brasília). Os apostadores devem registrar os jogos em lotéricas, aplicativo ou no site da Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Resultado da Mega-Sena de ontem

Confira as dezenas da Mega-Sena concurso 2542 de ontem: 12-20-22-25-26-55

Probabilidade

A probabilidade de acertar o resultado da Mega de ontem era de uma em mais de 50 milhões com a apostas simples de seis dezenas. Para aumentar a chance de ganhar o prêmio, os apostadores precisavam registrar mais jogos ou concorrer com mais de seis números.

Transmissão

O sorteio do resultado da Mega-Sena de ontem e das demais modalidades das Loterias Caixa foi transmitido ao vivo no canal da Caixa no Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

