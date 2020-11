Uma aposta única levou o prêmio de R$ 53 milhões do resultado da Mega-Sena 2314, sorteada no sábado, dia 31 de agosto, no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. A quina teve 105 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 41.171,63. Outras 7.551 apostas acertaram a quadra, e os apostadores receberão R$ 817,87.

Veja as dezenas sorteadas da Mega-Sena 2314: 06 07 28 42 45 49

O próximo concurso da Mega-Sena, 2315, será na quarta-feira (4), com prêmio estimado em R$ 22 milhões.

Como apostar na Mega sena?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A Mega Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante da Mega-Sena, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Para ter a chance de levar essa bolada, as apostas precisam ser feitas até às 19h (Horário de Brasília) deste sábado (31) nas casas lotéricas ou s ou no site oficial da Caixa: www.loterias.caixa.gov.br. O valor do jogo simples é R$ 4,50.

Quanto custa apostar?

A aposta mínima custa R$ 4,50. Sendo assim, para levar o prêmio, o apostador precisa acertar seis dezenas, de 1 a 60. Além disso, existem outras modalidades de aposta como surpresinha, teimosinha e bolão. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 22.522,50.

Quer jogar online? Veja como fazer

O valor mínimo de apostas pela internet, porém, é de R$ 30. A aposta é paga com cartão de crédito e deve ser feito um cadastro com o CPF do apostador. Para participar também é preciso ter mais de 18 anos.

Você também vai gostar de ler sobre as loterias: