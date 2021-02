Resultado Mega-Sena 2343: prêmio acumula e sobe para R$ 11 milhões

Nenhum sortudo acertou o resultado da Mega-Sena 2343 desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro. O prêmio, que já estava acumulado, subiu mais uma vez e agora vale R$ 11 milhões no próximo concurso. Veja as dezenas sorteadas:

56 – 49 – 31 – 04 – 45 – 42

Teve ganhador na Mega-Sena 2343 de hoje?

Ninguém conseguiu ganhar na faixa principal do resultado Mega-Sena 2343 de hoje. O sorteio, no entanto, pagou diversos outros prêmios nas demais faixas.

Na quina do sorteio, 24 apostas ganharam R$ 83.892,90 . Já na quadra, 2.507 apostas levaram R$ 1.147,31 .

6 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 5 acertos – 24 apostas ganhadoras, R$ 83.892,90;

4 acertos – 2.507 apostas ganhadoras, R$ 1.147,31.

Para assistir aos sorteios da Mega-Sena, basta acessar ao perfil da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio da Mega-Sena

Os apostadores que almejam concorrer ao prêmio de R$ 11 milhões do próximo sorteio da Mega-Sena já podem fazer seus jogos. O concurso será no dia 13 de janeiro, às 20h. A aposta simples desta modalidade custa R$ 4,50.

Na Mega-Sena é possível selecionar no mínimo 6 números (aposta simples) e no máximo 15 dentro do volante. Para jogar, basta ir até uma lotérica ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

De acordo com a Caixa, a Mega-Sena é uma das modalidades mais difíceis de ganhar. A probabilidade de uma aposta simples cravar os seis números do é de uma em cerca de 50 milhões.

No entanto, nas faixas menores de premiação, de acerto parcial do resultado, as chances de faturar um valor no resultado da Mega-Sena aumentam. Confira:

Seis números – a chance de acertar é de, assim, uma em 50.063.860;

Cinco números- a chance de acertar é de, assim, uma em 154.518;

Quatro números – a chance de acertar é de, assim, uma em 2.332.

Todos os resultados Mega-Sena

Os números do resultado da Mega-Sena 2342, sorteadas no sábado, dia 06 de fevereiro, foram: 20 24 17 27 40 60.

Os números do resultado da Mega-Sena 2341, sorteadas na quarta, dia 03 de fevereiro, foram: 09 46 04 32 31 42.

Os números do resultado da Mega-Sena 2340 , sorteadas no sábado, dia 30 de janeiro, foram: 16 21 28 41 49 51.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2339, sorteadas na quinta-feira, dia 28 de janeiro, foram: 04 48 59 29 47 18.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2338, sorteados na terça-feira, dia 26 de janeiro, foram: 21 08 34 47 42 23.

Os números resultado da Mega-Sena 2337, sorteados no sábado, dia 23 de janeiro, foram: 02 51 49 09 34 55.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2336, sorteados na quarta-feira, dia 20 de janeiro, foram: 20 27 50 08 10 28.

Veja os demais resultados da Mega-Sena por aqui.