SAIU: Resultado da Quina de São João 2026 atualizado

O resultado da Quina de São João 2026, concurso 7051, será divulgado neste domingo, 28 de junho, a partir das 14h (horário de Brasília). Com prêmio estimado em R$ 260 milhões, o maior já oferecido na história da modalidade, o sorteio especial das Loterias Caixa movimenta milhões de apostadores em todo o país e não acumula: se ninguém acertar as cinco dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da faixa seguinte.

Resultado da Quina de São João 2026

Confira as dezenas do resultado da Quina de São João: 19-32-50-73-75

Para conferir o resultado da quina de São João, o apostador deve comparar os números do bilhete com as dezenas sorteadas no concurso 7051. Ganham prêmios aqueles que acertarem 2, 3, 4 ou 5 números.

As apostas para a Quina permitem marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Quanto mais dezenas escolhidas, maior o valor da aposta e também a chance de ganhar.

O prêmio da Quina de São João 2026 está entre os mais aguardados do ano nas loterias brasileiras. Como o sorteio especial ocorre apenas uma vez por ano, a procura costuma ser maior nas lotéricas e nos canais digitais da Caixa nas horas que antecedem o encerramento das apostas.

Assim como nos concursos regulares, todos os apostadores que acertaram cinco, quatro, três ou duas dezenas faturam prêmio. Todas as quantias podem ser resgatadas em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF, além do bilhete.

Se a quantia for menor que R$ 1.903,98 outra opção é sacar em casas lotéricas credenciadas. O prazo para resgate dos valores é de 90 dias corridos a partir do sorteio do resultado da Quina de São João 2026.

Próximo sorteio da Quina – A partir de segunda-feira, dia 29 de junho, os concurso regulares voltam a ser sorteados. Portanto, as Loterias Caixa irá realizar o sorteio da Quina concurso 5592 na segunda.