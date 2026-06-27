Que horas é o sorteio da Quina de São João 2026?

Que horas é o sorteio da Quina de São João 2026?

Neste domingo, 28 de junho, a Caixa Econômica Federal vai sortear um dos maiores prêmios do ano. A premiação chega a R$ 260 milhões e não acumula, mas que horas é o sorteio da Quina de São João? Confira horário e como assistir ao vivo o sorteio.

Horário do sorteio da Quina de São João 2026

O apostador pode assistir o sorteio da Quina de São João a partir das 14h (horário de Brasília) de domingo, dia 28, e não no sábado. É possível registrar a aposta até às 22h de hoje, sábado, dia 27 de junho.

Para apostar pela internet é simples, acesse o site no endereço www.loteriasonline.caixa.gov.br, em seguida você precisa informar se é maior de 18 anos. Você será redirecionado para uma nova página, clique em “aposte já”.

Agora clique em “Quina de São João” e depois “aposte já”. Selecione a quantidade de números que deseja e clique em “colocar no carrinho”. O mínimo para conseguir jogar pela internet é com um gasto de R$ 30,00. Cada com 5 números jogo custa R$ 2,50.

Depois que atingir o valor obrigatório com apenas um jogo ou vários, clique em “ir para pagamento”. Será necessário criar um cadastro ou realizar login caso já tenha usado o site antes. Por último, é só pagar e aguardar a mensagem de confirmação do site. Agora é só assistir a extração e torcer para se tornar o novo milionário!

O sorteio da Quina de São João concurso 7051 será realizado Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo, e não acumula, conforme regra das Loterias Caixa.

Quanto rende o prêmio de R$ 260 milhões

Quem sonha em ganhar os R$ 260 milhões da Quina de São João 2026 também pode imaginar quanto esse dinheiro renderia se fosse aplicado na caderneta de poupança. Mesmo considerada uma das opções mais conservadoras do mercado, a aplicação garante uma renda mensal milionária para quem levar sozinho o prêmio.

Com o rendimento atual da poupança, de aproximadamente 0,67% ao mês (0,5% ao mês mais a Taxa Referencial), os R$ 260 milhões renderiam cerca de R$ 1,75 milhão em apenas um mês.

Na prática, isso representa uma renda de aproximadamente R$ 58,2 mil por dia, sem que o vencedor precise mexer no valor principal.