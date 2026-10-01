Quina

Quina acumulada há 10 sorteios vale R$ 14,7 milhões nesta quinta-feira

A Quina está acumulada há 10 sorteios consecutivos.

Escrito por Anny Malagolini
Quina acumulada SORTEIO HOJE DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A Quina está de volta nesta quinta-feira, dia 1 de outubro, com um prêmio estimado em R$ 14,7 milhões para quem acertar as cinco dezenas do concurso 7132. Já são 10 rodadas sem nenhum ganhador. O sorteio será realizado às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo,

Como jogar na Quina hoje?

Na Quina, o apostador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acertar 2, 3, 4 ou 5 dezenas, sendo que o prêmio principal é destinado aos acertadores dos cinco números sorteados . As apostas podem ser registradas até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas, pelo portal das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3. Quem deseja aumentar as chances de vitória pode marcar mais números no mesmo bilhete, embora o valor da aposta também aumente.

5 custam R$ 3,00
6 custam R$ 18,00
7 custam R$ 63,00
8 custam R$ 168,00
9 custam R$ 378,00
10 custam R$ 756,00
11 custam R$ 1.386,00
12 custam R$ 2.376,00
13 custam R$ 3.861,00
14 custam R$ 6.006,00
15 custam R$ 9.009,00

Quais são as chances de ganhar?

As probabilidades variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Na aposta simples, a chance de acertar os cinco números é de 1 em 24.040.016. Ao selecionar mais dezenas, as probabilidades aumentam significativamente.

5 1 em 24.040.016
6 1 em 4.006.669
7 1 em 1.144.763
8 1 em 429.286
9 1 em 190.794
10 1 em 95.396
11 1 em 52.035
12 1 em 30.354
13 1 em 18.679
14 1 em 12.008
15 1 em 8.005

Caso ninguém acerte as cinco dezenas novamente, o prêmio acumula para o próximo concurso e pode alcançar um valor ainda maior.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da Quina 7131

Resultado da Quina 7131 hoje, concurso do dia 30/09/2026

Resultado da Quina 7130

Resultado da Quina 7130 hoje, concurso do dia 29/09/2026

Resultado da Quina 7129

Resultado da Quina 7129 hoje, concurso do dia 28/09/2026

Resultado da Quina 7128

Saiu: resultado da Quina 7128 hoje, concurso do dia 27/09/2026

Resultado da Quina 7127

Resultado da Quina 7127 hoje: concurso do dia 25/09/2026

Polícia prenda ganhador da loteria

Polícia prende ganhador de R$ 855 milhões na loteria pela 5ª vez e motivo surpreende

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes