Quina concurso 5356 pode pagar R$ 2,2 milhões na quarta-feira

Veja aqui como apostar na Quina concurso 5356 de quarta-feira (02), que pode pagar um prêmio de R$ 2,2 milhões para a pessoa que acertar as seis dezenas, de acordo com as Loterias Caixa.

A Quina concurso 5355, realizado nesta terça (01), acumulou e terminou sem vencedores na faixa principal. As dezenas sorteadas foram: 07-43-59-61-62.

Como apostar – Quina concurso 5356

Para apostar é simples, é só escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. Mas também existe a opção Surpresinha, em que o próprio sistema escolhe as dezenas aleatoriamente.

Os apostadores que acertarem 2, 3, 4 ou 5 números vão ganhar prêmios. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta usando a Teimosinha, podendo concorrer assim por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos seguidos.

Caso faça uma aposta simples, que custa R$ 2,00, tem uma chance em 24 milhões de acertar a aposta inteira e levar o prêmio inteiro para casa. Mas para aumentar as chances é possível colocar mais uma dezena no jogo, essa aposta custa R$ 12,00, mas seria uma chance em quatro milhões.

Recebimento de prêmios da Quina concurso 5356

Para receber seu prêmio pode ser em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Entretanto caso o prêmio seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado apenas nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

A premiação funciona da seguinte maneira: o prêmio corresponde a 46% da arrecadação de outros concursos. Dentre os ganhadores a distribuição dos prêmios realiza-se do seguinte modo:

O apostador que acertar as 5 dezenas fica com 35% do valor global

O apostador que acertar 4 dezenas fica com 25%

O que acertar 3 dezenas também fica com 25%

Os 15% fica para o concurso especial de junho de todo ano.

Apostas

A aposta simples com 5 dezenas é de R$ 2,00. Mas tem a alternativa de outras apostas, quanto mais dezenas marcar o preço é maior mas também aumenta suas chances de ganhar.

No entanto, os prêmios têm 90 dias após a data do sorteio para retirar. Sendo assim, após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.