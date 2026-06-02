Quina

Resultado da Quina 7041: concurso de hoje 02/06/2026

Sorteio de hoje começa às 21h e premiação está acumulada

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Quina 7041 Quina concurso 7041 sai nesta terça, dia 2 de junho de 2026 - DCI

O sorteio do concurso 7041 da Quina acontece nesta terça-feira, 2 de junho de 2026. Com início previsto para as 21h (horário de Brasília), o prêmio principal está acumulado em R$ 16,5 milhões para quem cravar as cinco dezenas.

Resultado da Quina 7041

A extração da Quina e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 7041 são: 25-28-49-56-75

Ganhadores da loteria

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Para conseguir faturar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências. Boa sorte!

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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