Quina

Confira resultado da Quina 7067 e os ganhadores de quinta

Quina está acumulada em R$ 7 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado Quina 7067 DCI
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As Loterias Caixa sorteiam neste quinta-feira, 16 de julho, o resultado da Quina 7067, em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 7 milhões e pode sair para o apostador que acertar as cinco dezenas do concurso.

Resultado Quina 7067

Para faturar prêmio, os apostadores precisam acertar dois, três, quatro ou os cinco números sorteados no resultado da Quina. Confira o resultado:

O apostador que acertar o resultado da Quina 7067 poderá retirar prêmios de até R$ 2.259,20 em uma lotérica credenciada. Contudo, se a bolada for maior, o valor só poderá ser resgatado nas agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de documento oficial com CPF. O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio do concurso.

Quais são os dias dos jogos da Quina?

Os apostadores que quiserem tentar a sorte também no próximo concurso da Quina terão uma nova oportunidade no sábado. Os jogos da modalidade correm de segunda-feira a sábado, exceto em feriados nacionais.

As apostas simples podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio nas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa. A aposta custa a partir de R$ 3, com cinco números, e pode chegar a R$ 9.009, com 15 dezenas marcadas.

Resultados anteriores da loteria de julho 2026

Resultados anteriores da Quina (atualizado)

  • Resultado concurso 7066, sorteado na quarta-feira, 15 de julho de 2026: 12-14-30-47-76.
  • Resultado concurso 7065, sorteado na terça-feira, 14 de julho de 2026: 16-18-20-40-56.
  • Resultado concurso 7064, sorteado na segunda-feira, 13 de julho de 2026: 15-24-29-53-60.
  • Resultado concurso 7063, sorteado no sábado, 11 de julho de 2026: 09-36-55-61-79.
  • Resultado concurso 7062, sorteado na sexta-feira, 10 de julho de 2026: 15-19-42-50-63.
  • Resultado concurso 7061, sorteado na quinta-feira, 9 de julho de 2026: 19-49-59-60-71.
  • Resultado concurso 7060, sorteado na quarta-feira, 8 de julho de 2026: 02-19-27-38-69.
  • Resultado da Quina concurso 7059, sorteado na terça-feira, 7 de julho de 2026: 27-47-57-70-78.
  • Resultado da Quina concurso 7058, sorteado na segunda-feira, 6 de julho de 2026: 08-26-27-66-79.
  • Resultado da Quina concurso 7057, sorteado no sábado, 4 de julho de 2026: 34-38-47-63-75.
  • Resultado da Quina concurso 7056, sorteado na sexta-feira, 3 de julho de 2026: 28-41-43-50-57.
  • Resultado da Quina concurso 7055, sorteado na quinta-feira, 2 de julho de 2026: 07-20-22-38-66.
  • Resultado da Quina concurso 7054, sorteado na quarta-feira, 1º de julho de 2026: 02-11-34-63-68.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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