Quina

Resultado da Quina 7068 e os ganhadores de sexta-feira

Os números do resultado da Quina serão sorteados a partir das 21h (horário de Brasília)

Escrito por Anny Malagolini
Resultado Quina 7068 DCI
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As Loterias Caixa sorteiam neste sexta-feira, 18 de julho, o resultado da Quina 7068, em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 8 milhões e pode sair para o apostador que acertar as cinco dezenas do concurso.

Confira o resultado: 06-16-39-69-74

Resultado Quina 7068

Para faturar prêmio, os apostadores precisam acertar dois, três, quatro ou os cinco números sorteados no resultado da Quina.

O apostador que acertar o resultado da Quina 7068 poderá retirar prêmios de até R$ 2.259,20 em uma lotérica credenciada. Contudo, se a bolada for maior, o valor só poderá ser resgatado nas agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de documento oficial com CPF. O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio do concurso.

Os apostadores que quiserem tentar a sorte também no próximo concurso da Quina terão uma nova oportunidade no domingo. Os jogos da modalidade correm de segunda-feira a sexta e domingo, exceto sábados e feriados nacionais.

As apostas simples podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio nas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa. A aposta custa a partir de R$ 3, com cinco números, e pode chegar a R$ 9.009, com 15 dezenas marcadas.

Probabilidades

Na Quina, pode ser um pouco mais difícil ganhar o prêmio máximo – comparando com outras modalidades de jogo. Entretanto, não é impossível de conseguir acertar os números.

  • primeiramente, a chance de ganhar é de uma em 24.040.016 para cinco números jogados;
  • ao passo que para seis números jogados, a chance de ganhar é de uma em 4.006.669;
  • em seguida, para sete números jogados, a chance de ganhar é de uma em 1.144.9763;
  • ao passo que, para oito números jogados, a chance de ganhar é de uma em 429.286;
  • ainda assim, para nove números jogados, a chance de ganhar é de uma em 190.794;
  • bem como para 10 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 95.396;
  • por consequência, para 11 números jogados desse modo, a chance de ganhar é de uma em 52.035;
  • já para aqueles que jogam 12 números, a chance de ganhar é de uma em 30.354;
  • quem aposta em 13 números, tem uma chance de ganhar a cada 18.679;
  • por outro lado, para o apostador que escolher 14 números, a chance de ganhar é de uma em 12.008;
  • por fim, para 15 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 8.005.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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