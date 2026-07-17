Resultado da Quina 7068 e os ganhadores de sexta-feira
Os números do resultado da Quina serão sorteados a partir das 21h (horário de Brasília)
As Loterias Caixa sorteiam neste sexta-feira, 18 de julho, o resultado da Quina 7068, em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 8 milhões e pode sair para o apostador que acertar as cinco dezenas do concurso.
Confira o resultado: 06-16-39-69-74
Resultado Quina 7068
Para faturar prêmio, os apostadores precisam acertar dois, três, quatro ou os cinco números sorteados no resultado da Quina.
O apostador que acertar o resultado da Quina 7068 poderá retirar prêmios de até R$ 2.259,20 em uma lotérica credenciada. Contudo, se a bolada for maior, o valor só poderá ser resgatado nas agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de documento oficial com CPF. O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio do concurso.
Os apostadores que quiserem tentar a sorte também no próximo concurso da Quina terão uma nova oportunidade no domingo. Os jogos da modalidade correm de segunda-feira a sexta e domingo, exceto sábados e feriados nacionais.
As apostas simples podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio nas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa. A aposta custa a partir de R$ 3, com cinco números, e pode chegar a R$ 9.009, com 15 dezenas marcadas.
Probabilidades
Na Quina, pode ser um pouco mais difícil ganhar o prêmio máximo – comparando com outras modalidades de jogo. Entretanto, não é impossível de conseguir acertar os números.
- primeiramente, a chance de ganhar é de uma em 24.040.016 para cinco números jogados;
- ao passo que para seis números jogados, a chance de ganhar é de uma em 4.006.669;
- em seguida, para sete números jogados, a chance de ganhar é de uma em 1.144.9763;
- ao passo que, para oito números jogados, a chance de ganhar é de uma em 429.286;
- ainda assim, para nove números jogados, a chance de ganhar é de uma em 190.794;
- bem como para 10 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 95.396;
- por consequência, para 11 números jogados desse modo, a chance de ganhar é de uma em 52.035;
- já para aqueles que jogam 12 números, a chance de ganhar é de uma em 30.354;
- quem aposta em 13 números, tem uma chance de ganhar a cada 18.679;
- por outro lado, para o apostador que escolher 14 números, a chance de ganhar é de uma em 12.008;
- por fim, para 15 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 8.005.