Resultado da Quina 7068 e os ganhadores de sexta-feira

Os números do resultado da Quina serão sorteados a partir das 21h (horário de Brasília)

As Loterias Caixa sorteiam neste sexta-feira, 18 de julho, o resultado da Quina 7068, em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 8 milhões e pode sair para o apostador que acertar as cinco dezenas do concurso.

Confira o resultado: 06-16-39-69-74

Resultado Quina 7068

Para faturar prêmio, os apostadores precisam acertar dois, três, quatro ou os cinco números sorteados no resultado da Quina.

O apostador que acertar o resultado da Quina 7068 poderá retirar prêmios de até R$ 2.259,20 em uma lotérica credenciada. Contudo, se a bolada for maior, o valor só poderá ser resgatado nas agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de documento oficial com CPF. O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio do concurso.

Os apostadores que quiserem tentar a sorte também no próximo concurso da Quina terão uma nova oportunidade no domingo. Os jogos da modalidade correm de segunda-feira a sexta e domingo, exceto sábados e feriados nacionais.

As apostas simples podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio nas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa. A aposta custa a partir de R$ 3, com cinco números, e pode chegar a R$ 9.009, com 15 dezenas marcadas.

Probabilidades

Na Quina, pode ser um pouco mais difícil ganhar o prêmio máximo – comparando com outras modalidades de jogo. Entretanto, não é impossível de conseguir acertar os números.