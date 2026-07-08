Resultado da Quina 7060 hoje: concurso de quarta 08/07/2026
Prêmio está acumulado em R$ 8,5 milhões
A Quina concurso 7060 volta nesta quarta-feira, 8 de julho, com prêmio acumulado de R$ 8,5 milhões. O sorteio é a partir das 21h, pelo horário de Brasília, com atualização pelo jornal DCI. Para levar o valor principal, é preciso acertar as cinco dezenas sorteadas. Confira o resultado.
Sorteio e Resultado da Quina 7060
A extração da Quina e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 7060 são: 02-19-27-38-69
5 acertos: prêmio principal;
4 acertos: quadra;
3 acertos: terno;
2 acertos: duque.
Caso ninguém acerte as cinco dezenas, o valor acumula para o próximo concurso da Quina.
Ganhadores da loteria
Para conseguir faturar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.
Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.
Entretanto, caso não haja acerto em qualquer faixa premiada, o valor acumula para a respectiva categoria do próximo concurso.
Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências. Boa sorte!