Mini carro elétrico de três lugares custa menos de R$ 10 mil

Mini carro elétrico de três lugares custa menos de R$ 10 mil

Um mini carro elétrico produzido pela fabricante chinesa Aima chama a atenção pelo preço abaixo de R$ 10 mil e pela proposta de transportar até três pessoas. Compacto, o modelo foi desenvolvido para atender principalmente deslocamentos curtos e necessidades de mobilidade em áreas urbanas.

A novidade acompanha o crescimento do mercado chinês de veículos elétricos de pequeno porte, segmento que aposta em modelos mais baratos e com dimensões reduzidas para facilitar a circulação nas cidades.

Mini carro elétrico aposta em preço baixo e tamanho compacto

A proposta do veículo da Aima é oferecer uma alternativa de transporte para trajetos cotidianos, especialmente em locais com grande circulação de automóveis e dificuldades para estacionar. Com capacidade para três ocupantes, o modelo se diferencia dos carros elétricos convencionais pelo porte reduzido.

O preço divulgado, inferior a R$ 10 mil em conversão direta, é um dos principais atrativos. Entretanto, esse valor está relacionado ao mercado chinês e não significa que o automóvel possa ser comprado pelo mesmo preço em outros países.

Modelo chinês poderia ser vendido no Brasil?

A chegada de um veículo desse tipo ao mercado brasileiro dependeria de uma série de exigências. Antes de ser comercializado no país, o mini carro elétrico precisaria atender às normas nacionais de segurança, homologação e circulação.

Também entrariam na conta os impostos, o transporte internacional e os custos de importação, fatores que podem elevar consideravelmente o preço final.

O mercado brasileiro acompanha a expansão dos veículos eletrificados, mas ainda apresenta diferenças importantes em relação ao cenário chinês. Por isso, o valor anunciado pela fabricante não deve ser considerado uma previsão de preço para o consumidor brasileiro.

A iniciativa da Aima reforça uma tendência da indústria automotiva chinesa: desenvolver veículos elétricos menores e mais acessíveis para atender às necessidades de deslocamento urbano.