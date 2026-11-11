Enquete UOL A Fazenda 18 já mostra quem vai sair na oitava roça
Fran, Daniel Erthal, Tina e Murilo estão na berlinda
Os peões Fran, Daniel Erthal, Tina e Murilo estão na oitava roça de A Fazenda 18. Um deles deixará o reality na noite de quinta-feira, 12 de novembro. Para saber quem tem mais chances de permanecer no confinamento, a enquete UOL de A Fazenda 18 ajuda os fãs a acompanhar a preferência do público.
Quem deve sair na roça em A Fazenda 18?
A votação do UOL pergunta aos internautas quem deve ficar em A Fazenda 2026, e o resultado parcial da enquete aponta Fran como a favorita. Até o momento, o peoa tem 73,02% dos votos. Erthal vem em seguida com 26,98%, enquanto Murilo registra 0%, sendo a provável eliminado. Tina não consta no resultado por que foi vetada da prova.
1 – Fran Grossi: 73,02%
2 – Daniel Erthal: 26,98%
3- Murilo Dias: 0%
Quando é a eliminação?
A eliminação da roça de A Fazenda 18 acontece na noite de quinta-feira, 12 de novembro, ao vivo na Record TV. Antes disso, os participantes disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 4. O vencedor ganha imunidade e deixa a roça, alterando a composição final da berlinda. Tina recebeu o veto.
A votação oficial será realizada pelo site R7. O público deve escolher o participante que deseja manter no programa, marcar a opção de verificação e clicar em “votar”. É possível repetir o voto pelo botão “votar novamente”.
A transmissão de A Fazenda 18 acontece pela Record TV e também pelo Record Plus, serviço de streaming da emissora.