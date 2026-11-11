Canais
A Fazenda

Enquete UOL A Fazenda 18 já mostra quem vai sair na oitava roça

Fran, Daniel Erthal, Tina e Murilo estão na berlinda

Escrito por Anny Malagolini
Enquete UOL A Fazenda 18
Foto: Record TV
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Os peões Fran, Daniel Erthal, Tina e Murilo estão na oitava roça de A Fazenda 18. Um deles deixará o reality na noite de quinta-feira, 12 de novembro. Para saber quem tem mais chances de permanecer no confinamento, a enquete UOL de A Fazenda 18 ajuda os fãs a acompanhar a preferência do público.

Quem deve sair na roça em A Fazenda 18?

A votação do UOL pergunta aos internautas quem deve ficar em A Fazenda 2026, e o resultado parcial da enquete aponta Fran como a favorita. Até o momento, o peoa tem 73,02% dos votos. Erthal vem em seguida com 26,98%, enquanto Murilo registra 0%, sendo a provável eliminado. Tina não consta no resultado por que foi vetada da prova.

1 – Fran Grossi: 73,02%

2 – Daniel Erthal: 26,98%

3- Murilo Dias: 0%

Quando é a eliminação?

A eliminação da roça de A Fazenda 18 acontece na noite de quinta-feira, 12 de novembro, ao vivo na Record TV. Antes disso, os participantes disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 4. O vencedor ganha imunidade e deixa a roça, alterando a composição final da berlinda. Tina recebeu o veto.

A votação oficial será realizada pelo site R7. O público deve escolher o participante que deseja manter no programa, marcar a opção de verificação e clicar em “votar”. É possível repetir o voto pelo botão “votar novamente”.

A transmissão de A Fazenda 18 acontece pela Record TV e também pelo Record Plus, serviço de streaming da emissora.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes